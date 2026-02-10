El hincha de Manchester United que estuvo a un gol de cortarse el pelo después de 493 días

Michael Carrick junto a Frank Ilet, luego de la victoria ante Tottenham, la cuarta de la racha.

Manchester United empató 1-1 ante West Ham por la fecha 26 de la Premier League y quedó a un paso de estirar su racha ganadora. El equipo de Michael Carrick continúa invicto desde la salida de Ruben Amorim, pero no pudo alcanzar la quinta victoria consecutiva que necesitaba para cerrar una historia viral que lleva 493 días.

El conjunto londinense se había puesto en ventaja con un gol de Tomás Soucek a los 5 minutos del segundo tiempo, complicando al United en un partido parejo. Sin embargo, la reacción llegó sobre el final: Benjamin Sesko marcó de volea tras un centro y selló el 1-1 en tiempo adicional.

Con el empate, el equipo de Licha Martínez alcanzó los 45 puntos y se mantiene en puestos de clasificación a la Champions League. En los otros cuatro partidos que dirigió Carrick, derrotó a Manchester City (2-0), Arsenal (3-2), Fulham (3-2) y Tottenham (2-0).

La promesa que deberá esperar

El resultado también tuvo impacto fuera de la cancha. Frank Ilett, conocido en redes como “La Hebra del United”, había prometido no cortarse el pelo hasta que su equipo encadenara cinco triunfos consecutivos. El desafío ya suma 493 días, y contando.

pic.twitter.com/PqzkLFyBQK — Out Of Context Man Utd (@ManUtdNoContext) February 10, 2026

El empate dejó al hincha a un solo gol —y a una victoria— de poder cumplir su promesa. La ilusión estuvo latente hasta el final, pero la racha se frenó en cuatro.

Así, el United sigue firme en zona de Champions y mantiene el invicto con Carrick, mientras la historia viral suma un nuevo capítulo: el corte de pelo deberá esperar.