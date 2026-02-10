El Como de Nico Paz eliminó a Napoli y será rival del Inter de Lautaro en las semis de la Copa Italia

Perrone yendo a abrazar al arquero Butez, que lo salvó luego de fallar su penal en la tanda y selló la clasificación. (Foto: AP)

Este martes se disputó el tercer partido por los cuartos de final de la Copa Italia. El Como 1907 de Nicolás Paz y Máximo Perrone visitó al Napoli en el estadio Diego Armando Maradona y se quedó con la victoria.

El primer gol de la visita llegó de penal, en los pies del croata Martin Baturina. Nico Paz solía ser el encargado de ejecutarlos, pero tras fallar dos consecutivos en las últimas fechas de la Serie A (en la derrota ante Lazio y en el empate frente a Atalanta), le cedió la responsabilidad a su compañero, que no lo defraudó.

Napoli no tardó en reaccionar y, apenas comenzado el complemento, el italiano Antonio Vergara marcó para sellar el 1-1 definitivo.

Con el empate en el tiempo regular, el tercer clasificado a las semifinales de la Copa Italia se definió desde el punto penal. Romelu Lukaku erró el segundo para los locales, pero Perrone falló el cuarto para la visita y todo se fue a muerte súbita.

El héroe de la noche en el sur italiano fue el arquero Jean Butez, quien le atajó el último remate a Stanislav Lobotka y selló el pase a la siguiente instancia.

Inter de Milán, su próximo rival

El pasado miércoles, Inter derrotó 2 a 1 a Torino y se metió entre los cuatro mejores de la Copa. Ange-Yoan Bonny y Andy Diouf fueron los autores de los tantos del equipo de Milán, mientras que Sandro Kulenovic descontó para los de Turín, aunque no alcanzó.

Las semifinales del certamen se disputarán recién en abril, en formato de ida y vuelta. En el único encuentro que jugaron esta temporada, los de Lautaro Martínez se impusieron por 4 a 0 en su estadio.

Por el otro lado del cuadro espera Atalanta, que goleó 3 a 0 a Juventus. Su rival saldrá del ganador del duelo entre Bologna, de Santiago Castro y Benjamín Domínguez —los defensores del título— y Lazio, que se disputará este miércoles desde las 17.