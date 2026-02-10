El martes de Premier League: empates de Manchester United y Chelsea, derrota de Tottenham

En una jornada de Premier League con varios partidos, los equipos más grandes no pudieron ganar. Manchester United y Chelsea empataron sus encuentros pero con sensaciones distintas mientras que Tottenham sufrió otra derrota.

El United venía de cuatro triunfos consecutivos y se cortó su racha al igualar 1 a 1 con West Ham como visitante. El punto no fue mal recibido por el equipo de Manchester ya que lo empató de manera agónica.

Lo perdía con un gol del checo Tomas Soucek y lo empató el esloveno Benjamin Šeško en el quinto minuto de descuento de los siete que adicionó el árbitro.

¡SESKO SOBRE EL FINAL MARCA EL EMPATE 1-1 DEL UNITED ANTE WEST HAM!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/b1ZvoOj5vR — SportsCenter (@SC_ESPN) February 10, 2026

Lisandro Martínez fue titular en el equipo de Michael Carrick mientras que Valentín Castellanos estuvo desde el inicio en el conjunto local.

Para Chelsea, la igualdad fue más amarga ya que lo ganaba 2 a 0 con goles de Joao Pedro y Cole Palmer de penal. Leeds lo empató con tantos de Lukas Nmecha y Noah Okafor.

Enzo Fernández fue titular en el equipo londinense que quedó 5° un punto por debajo del United que está en puestos de clasificación a la Champions League.

Sin Cuti Romero, expulsado la fecha pasada, Tottenham sufrió una nueva caída al perder 2 a 1 con Newcastle y está a solo cinco puntos de la zona de descenso que pudieron ser tres si ganaba West Ham.

En la pelea por el campeonato, Manchester City recibirá este miércoles a Fulham mientras que el puntero Arsenal, que le saca 6 puntos, jugará el jueves contra Brentford.