Kyrgios venció a Sabalenka en la «Batalla de los Sexos» del tenis en Dubái
Nick Kyrgios se quedó con la "Batalla de los Sexos" ante la N°1 del mundo, Aryna Sabalenka. La exhibición se jugó en Dubái.
En una exhibición denominada la «Batalla de los Sexos», el australiano Nick Kyrgios derrotó a la bielorrusa y N° 1 del mundo, Aryna Sabalenka.
Fue por 6-3 y 6-3 en un partido especial que se jugó con distintas dimensiones de cada lado de la red. El sector de Kyrgios fue un 9% más grande con la intención de equilibrar las fuerzas.
Además, ambos contaron con un único saque por punto. El encuentro no tuvo ritmo de partido profesional y quedó la impresión de que ninguno de los dos se entregó al 100%.
Kyrgios, de 30 años, está lejos de los primeros puestos del ránking al caer al 671° lugar. Del otro lado, Sabalenka es la indiscutida N°1 del mundo.
La historia de la «Batalla de los Sexos»
La denominación de «Batalla de los Sexos» hizo alusión a los históricos partidos de 1973 que jugó el ex campeón estadounidense Bobby Riggs, de 55 años en aquel momento, ante dos de las mejores tenistas femeninas del momento, Margaret Court y Billie Jean King.
En esos duelos, Riggs derrotó a Court pero cayó ante Billie Jean King. Ese resultado tuvo un valor simbólico muy grande para una época donde existían enormes diferencias económicas entre el circuito masculino y el femenino.
