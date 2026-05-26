La Legislatura abre el debate por el Código Procesal de Familia de Neuquén: quiénes participarán

La Legislatura retomará este martes el debate para sancionar un nuevo Código Procesal de Familia para Neuquén, instancia que ya tuvo avances el año pasado e incluyó recorridas por las distintas regiones de la provincia.

La cita será a las 9, en la comisión interpoderes que se conformó para avanzar con la redacción del anteproyecto, bajo la presidencia del diputado del oficialismo, Ernesto Novoa (Comunidad).

Neuvo Código Procesal de Familia: cuál es su objetivo

El proceso busca replicar lo que sucedió con el nuevo Código Procesal Civil, que fue aprobado por los diputados y promulgado por el Poder Ejecutivo el año pasado, para que empiece a regir en el próximo mes de agosto.

En el caso de Familia, lo que ocurrirá este martes será el estreno de la comisión especial, que contará con representes de los bloques de la Legislatura, de la Justicia de familia, de los colegios de abogados, de las organizaciones vinculadas con la temática, defensorías del niño y universidades.

El objetivo, revelaron fuentes legislativas que siguen el proceso, es agilizar los procedimientos y actualizar los mecanismos a la realidad que hoy atraviesa la provincia, considerando además la vulnerabilidad que, en muchos casos, registran las denuncias que se presentan en este fuero.

Claudio Domínguez (MPN) comentó en contacto con Diario RÍO NEGRO que el proyecto “ya se venía trabajando desde hace unos cuatro años”, periodo durante el cual “se avanzó bastante” para acordar una versión definitiva.

Detalló que el proceso comenzó en la gestión anterior, cuando se llegó a un primer borrador “al que le faltaban muy poquitos artículos” para quedar cerrado y evaluar un posible envío al recinto.

“Ahora empezará un trabajo más fino para ajustar el texto y las modificaciones que se decidan, teniendo en cuenta además los aportes de todas las partes que sean convocadas a la comisión”, dijo el diputado que también forma parte del cuerpo que se reunirá hoy.

«Antes de fin de año»: el plazo para avanzar con el proyecto

Durante el año pasado, de forma paralela al trámite del Código Procesal Adversarial, la Legislatura organizó encuentros para avanzar con el proyecto de Familia, varios de los cuales contaron con la presencia de la experta Aída Kemelmajer de Carlucci.

Domínguez consideró probable que el código se apruebe “antes de fin de año”, aunque sin dejar de considerar “los aportes que fueron surgiendo en las distintas regiones de la provincia” a lo largo de las recorridas que organizó la comisión.

El legislador recordó además que el análisis contará con representantes de los tres poderes del Estado. “Los diputados y aquellos que participen del proceso le van a ir dando su impronta a lo que ya está escrito y eventualmente harán modificaciones”, sumó.

Al promulgar el Código Procesal Civil en diciembre pasado, el gobernador Rolando Figueroa pidió por el avance del Código de Familia y consideró adecuado que la Legislatura estuviera en condiciones de aprobarlo en abril o mayo, instancia que ahora quedará para más adelante.

Durante aquella intervención, el mandatario englobó la propuesta en la intención de “acercar la Justicia a la gente”.

Entre los principales cambios a implementar, se encuentra la definición de la etapa prejudicial a cargo de conciliadores, la designación de jueces especializados en violencia intrafamiliar y los principios procesales a considerar.

La frecuencia con la que se reúna la comisión dependerá del grado de avance que logre, aunque la idea es que pueda reunirse al menos semana de por medio.

Desde la Cámara señalaron que, además del impulso político que tuvo de parte del Poder Ejecutivo, la iniciativa también encontró «predisposición» de los demás poderes, representados por la Legislatura y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).