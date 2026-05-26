Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 27 de mayo en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 27 de mayo.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 27 de mayo
CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:
De 08.30 a 12.30 h.
- Zona: Costa Nogal: Sector Este.
- Corte autorizado por el Órgano de Control Municipal.
- Motivo: Instalación de gabinete para medidores inteligentes y mantenimiento de red para optimizar la calidad del servicio.
De 08.30 a 13.00 h.
- Zona: Rincón de Emilio y Rincón Club de Campo: Zona aledaña a Asia y sector costa del río.
- Motivo: Reemplazo de columna dañada y poda preventiva para mejorar la seguridad y confiabilidad de la red eléctrica.
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