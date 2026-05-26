Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este miércoles 27 de mayo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programados de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este miércoles 27 de mayo.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 27 de mayo

CALF indicó que el corte programado para este miércoles será de la siguiente forma:

De 08.30 a 12.30 h.

Zona: Costa Nogal: Sector Este.

Costa Nogal: Sector Este. Corte autorizado por el Órgano de Control Municipal.

Motivo: Instalación de gabinete para medidores inteligentes y mantenimiento de red para optimizar la calidad del servicio.

De 08.30 a 13.00 h.