Sube la temperatura y regresan las ráfagas intensas de viento al Alto Valle: ¿qué pasa la cordillera y Viedma?
El segundo día de la semana llega con un notable cambio climático a Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por ráfagas de hasta 60 km/h, nubes en la cordillera y ascenso térmico en algunas regiones.
Durante el fin de semana largo se calmó el clima helado en la región y se prevé que las condiciones continúen de igual manera este martes. Según el pronóstico, la temperatura ascenderá y la máxima de la tarde ofrecerá una oportunidad para disfrutar del aire libre bajo el sol.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles de cómo serán las condiciones climáticas, tanto para la región del Alto Valle como para la cordillera y Viedma, este 26 de mayo.
El pronóstico para el Alto Valle, Costa y la Cordillera
Alto Valle
- General Roca: Se espera una jornada fresca con una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 3°C. El cielo estará parcialmente nublado durante el día y nublado hacia la noche. La probabilidad de precipitación es del 0%. Lo más destacado serán las ráfagas de viento, que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h por la tarde, y descenderán a 42 – 50 km/h durante la noche.
- Neuquén: Presentará condiciones similares, con una máxima de 20°C y una mínima de 5°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a nublado a lo largo del día, sin probabilidad de lluvias (0%). Se esperan ráfagas intensas de viento que rozarán los 51 a 59 km/h específicamente durante la tarde.
Cordillera
- Villa La Angostura: Un día marcadamente frío, con una máxima de apenas 9°C y una mínima de 1°C. El cielo estará mayormente cubierto pero estable, con una probabilidad de precipitación del 0%. El viento se mantendrá leve, oscilando entre los 7 y 12 km/h sin ráfagas registradas.
- Bariloche: Se prevé un ambiente frío y completamente cubierto. Durante el día la temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 6 km/h y ráfagas leves de 8 km/h desde el noreste. Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 5°C, manteniendo el cielo cubierto y vientos muy calmos de 6 km/h con ráfagas de igual intensidad desde el este.
Zona Este (Costa)
- Viedma: La capital rionegrina registrará una máxima de 17°C y una mínima de 2°C. El cielo variará de algo nublado a parcialmente nublado, sin lluvias a la vista (0%). Al igual que en el Alto Valle, el viento se hará sentir fuertemente por la tarde con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.
- San Antonio Oeste: La máxima estimada es de 15°C y la mínima se situará en los 3°C. Se anticipa un cielo parcialmente nublado a nublado hacia la noche con un 0% de probabilidad de lluvias. Las ráfagas de viento más intensas se registrarán por la tarde, alcanzando marcas de 51 a 59 km/h.
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