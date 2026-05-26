Sube la temperatura y regresan las ráfagas intensas de viento al Alto Valle: ¿qué pasa la cordillera y Viedma?

Durante el fin de semana largo se calmó el clima helado en la región y se prevé que las condiciones continúen de igual manera este martes. Según el pronóstico, la temperatura ascenderá y la máxima de la tarde ofrecerá una oportunidad para disfrutar del aire libre bajo el sol.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles de cómo serán las condiciones climáticas, tanto para la región del Alto Valle como para la cordillera y Viedma, este 26 de mayo.

El pronóstico para el Alto Valle, Costa y la Cordillera

Alto Valle

General Roca: Se espera una jornada fresca con una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 3°C . El cielo estará parcialmente nublado durante el día y nublado hacia la noche. La probabilidad de precipitación es del 0% . Lo más destacado serán las ráfagas de viento, que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h por la tarde, y descenderán a 42 – 50 km/h durante la noche.

Se espera una jornada fresca con una temperatura máxima de y una mínima de . El cielo estará parcialmente nublado durante el día y nublado hacia la noche. La probabilidad de precipitación es del . Lo más destacado serán las ráfagas de viento, que alcanzarán velocidades de entre por la tarde, y descenderán a durante la noche. Neuquén: Presentará condiciones similares, con una máxima de 20°C y una mínima de 5°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a nublado a lo largo del día, sin probabilidad de lluvias (0%). Se esperan ráfagas intensas de viento que rozarán los 51 a 59 km/h específicamente durante la tarde.

Cordillera

Villa La Angostura: Un día marcadamente frío, con una máxima de apenas 9°C y una mínima de 1°C . El cielo estará mayormente cubierto pero estable, con una probabilidad de precipitación del 0% . El viento se mantendrá leve, oscilando entre los 7 y 12 km/h sin ráfagas registradas.

Un día marcadamente frío, con una máxima de apenas y una mínima de . El cielo estará mayormente cubierto pero estable, con una probabilidad de precipitación del . El viento se mantendrá leve, oscilando entre los sin ráfagas registradas. Bariloche: Se prevé un ambiente frío y completamente cubierto. Durante el día la temperatura alcanzará los 10°C con vientos de 6 km/h y ráfagas leves de 8 km/h desde el noreste. Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 5°C, manteniendo el cielo cubierto y vientos muy calmos de 6 km/h con ráfagas de igual intensidad desde el este.

Zona Este (Costa)