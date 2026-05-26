Las Grutas tendrá nuevas frecuencias de colectivo al hospital Violeta Villalobos: cuáles serán los horarios

Río Negro amplía el transporte en Las Grutas con recorridos directos al hospital. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro anunció que desde este martes 26 de mayo se incorporarán seis frecuencias directas al hospital «Violeta Villalobos» en el servicio de transporte que une San Antonio Oeste con Las Grutas. La medida busca mejorar el acceso de vecinos y vecinas al principal centro de salud de la villa balnearia.

La decisión fue impulsada por la Secretaría de Transporte provincial, en conjunto con el Municipio y la empresa concesionaria Las Grutas SA, y responde a un pedido histórico de la comunidad.

Los colectivos pasarán por el hospital en seis horarios estratégicos

Según se informó oficialmente, las unidades ingresarán por calle Pilcaniyeu, realizarán una parada frente al hospital sobre Buyayinski y luego retomarán su recorrido habitual por el Acceso Sur de la Ruta Provincial 2.

El nuevo esquema contempla seis frecuencias diarias de lunes a viernes, en horarios de mayor demanda sanitaria. Los colectivos pasarán por el frente del hospital a las 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20 y 13:20.

Desde Provincia indicaron que la ampliación del recorrido forma parte de una política orientada a fortalecer el acceso a la salud y mejorar la conectividad del transporte público con servicios esenciales.

Además del hospital principal, el recorrido también incluirá el anexo modular del «Violeta Villalobos», facilitando así el traslado de pacientes, trabajadores de la salud y familias que diariamente necesitan acceder al sistema sanitario local.