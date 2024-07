Novak Djokovic desató la polémica en Wimbledon por la rodillera que utilizó tras su operación

Novak Djokovic hizo su debut en Wimbledon con triunfo ante Vit Kopriva luego de su paso por el quirófano por una lesión en la rodilla. Sin embargo, su victoria se empaño por la polémica que se generó a partir de la rodillera que utilizó, al borde del reglamento. Por este motivo, Nole salió a hablar y abrió un debate sobre el certamen que habitualmente se destaca por hacer cumplir a rajatabla su mandato de vestir de punta en blanco.

El serbio utilizó una rodillera de tonalidad gris que generó el debate desde el inicio del torneo. Según establece el reglamento de Wimbledon, hay apartado con una excepción a las reglas que le permitiría utilizar este color más allá de las normativas: “Los apoyos médicos y esa clase de material debe ser blanca si es posible, pero puede ser de color si es absolutamente necesario”, planteó la Agencia EFE.

Además, remarcaron que dentro del reglamento se aclara que solo se permite una línea de color, de no más de diez milímetros, en los pantalones, en el cuelo, en el final de las mangas y en las gorras. Mientras que las zapatillas y sus suelas deben ser completamente blancas.

Qué dijo Novak Djokovic sobre la polémica de su rodillera

Luego del triunfo ante el checo por 6-1, 6-2 y 6-2, Nole salió a hablar sobre las reglas y aclaró que “hablé con la presidenta antes de saltar a la pista y me dio luz verde, así que todo bien. Obviamente habíamos preguntado en los días previos para ver si tendríamos permiso. Créeme que hemos tratado de encontrar una rodillera blanca”.

La rodillera que utilizó Novak Djokovic en Wimbledon.

En ese sentido, el siete veces campeón de Wimbledon recordó el caso de Frances Tiafoe, que el lunes había utilizado un vendaje negro amparándose también este apartado de la normativa. “Creo que el gris es algo mejor, está más cerca del blanco. Sé que no es lo ideal y me gusta ir de blanco entero y respetar las reglas, pero me dieron permiso. Les dije que haremos todo lo que podamos para llevar una blanca en el próximo partido”, planteó.

Cabe recordar que el serbio tuvo que abandonar Roland Garros para someterse a una operación de rodilla, una decisión que describió como “difícil pero necesaria”. En ese momento, Nole explicó que explicó que la intervención quirúrgica era esencial para asegurar su carrera a largo plazo y mantener su capacidad competitiva.

Luego de ser consultado sobre la decisión de exigir su físico al límite tras pasar por el quirófano, Djokovic dejó una llamativa reflexión. “¿Por qué es tan importante para usted volver tan rápido, cuando hay por delante unos Juegos Olímpicos? En Grand Slam habrá otras oportunidades. ¿Por qué si hay un riesgo?”, le habían consultado.

“La pregunta es justa. Y, para ser honesto, no conozco la respuesta exacta. Mi esposa me hizo la misma pregunta. Lo cual es normal. Con 37 años quizás haya que correr menos riesgos y prepararte para los Juegos. Y desde este punto de vista, no hay respuesta. Wimbledon era el torneo de mis sueños desde niño. No podía ni imaginar perdérmelo. Hay un deseo de jugar. Y si he sentido que la rodilla está bien, no sé por qué no debería disputar un Grand Slam. Más que la lógica, habría que buscar una explicación menos racional, más de sentimiento interno. Necesitaba pensar en Wimbledon, luego ya vendrán los Juegos”, concluyó.

Luego de imponerse en la primera ronda del torneo londinense, Nole irá con el wildcard local Jacob Fearnley de 22 años y ubicado en la 277° posición del ranking, que eliminó en el estreno al español Alejandro Moro Caña.