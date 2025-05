Quién es el «supuesto» secretario gremial de UTA que convocó a un «paro indeterminado»: esto dijo el sindicato

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro nacional este martes 6 de mayo, que tuvo un alto nivel de acatamiento. Las provincias de Neuquén y Río Negro se adhirieron, por lo que en la región del Alto Valle no hubo servicios urbanos ni interurbanos. Sin embargo, se anunció la posibilidad de «un paro por tiempo indeterminado« que fue desmentido de inmediato desde la propia organización.

A través de un comunicado, desde la UTA indicaron que es falso testimonio que el paro se extenderá de manera indeterminada. Explicaron que Gabriel Gusso quien se define como secretario general y afirmó esta declaración en los medios, «no es miembro de ningún cuerpo orgánico de la entidad sindical».

Detallaron: «En el marco de un plan de lucha por recomposición salarial, y conforme la seriedad y responsabilidad que tiene una medida de acción gremial como la que se lleva adelante en todo el país, rechazamos los comentarios y notas que han sido subidos a portales de noticias por quien dice ser Gabriel Gusso y se autodefine como Secretario Gremial de la UTA».

Asimismo rechazan, desconocen y no se identifican con cualquier «comentario u opinión política o gremial de este sujeto».

Quién es Gabriel Gusso: el «falso secretario general» de la UTA

Desde el medio de Buenos Aires La Nación indicaron que el hombre visitó distintos canales de televisión y se presentó como secretario gremial de la UTA. Asimismo, declaró que el paro estaba confirmado durante toda una jornada.

«Si no lo llaman a el titular de la UTA, Roberto Fernández, que a mí me gustaría que lo llame el Presidente como un gesto de grandeza -porque tenemos al país de a pie y esto lo generó el Gobierno por su política ripiosa- vamos a tener que evaluar (el que avisa no es traidor) la posibilidad de extender este paro hasta uno indeterminado”, detalló en los portales de noticias.

A su vez, agregó: «Si no se destraba y llegan las 24 el consejo directivo, por intermedio de asambleas internas que se llevan a cabo en este momento, puede transformar esto en un plan de lucha por tiempo indeterminado. Se puede definir al final del día”.

De esta misma manera, desde la UTA desconocieron sus palabras y mediante el comunicado repudiaron sus dichos, ya que no forma parte de la organización.

Fuerte paro de UTA este martes: «Seguiremos el reclamo por un salario digno»

En un reciente comunicado que se compartió en horas de la noche de este martes desde UTA remarcaron: «Como dijimos cuando anunciamos la medidas, se nos ha ofrecido menos de un 6% de incremento desde febrero a junio. De aceptar la oferta, el salario básico se iría de $1.200.000 en febrero a $1.270.000. Por esa razón fuimos al paro».

Además, respecto a la jornada de reclamos que llevaron a cabo, apuntaron que «hoy quisieron quebrar la medida» y «dividir» la unidad. «Por nuestra parte estamos muy conformes con el día de protesta», enfatizaron.

Luego, profundizaron en que «a pesar de los aprietes de los empresarios, del gremio amarillo de Dota, y de los empresarios que ofrecían por afuera ‘pagar más’ para que los compañeros salgan a trabajar, las paradas estuvieron vacías a lo largo y ancho de todo el país».