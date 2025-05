El «neo blanqueo» de Luis Caputo y las dificultades para que aparezcan «los dólares del colchón»

A tres semanas de anunciado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de flexibilizado el cepo cambiario, la disponibilidad de dólares sigue siendo el talón de Aquiles del programa económico. Es la razón por la cuál el ministro de economía instaló la semana pasada el concepto de «monetización en dólares» y esta semana directamente sugirió un «neo blanqueo».

Mientras el conductor del programa económico reconoció implícitamente la escasez de divisas, el gobierno insiste en la férrea decisión de que el Banco Central (BCRA) no comprará reservas hasta el el tipo de cambio llegue al «piso de las bandas de flotación» establecido en $1.000. En ese marco, la coyuntura marca que en la última semana el dólar se estacionó por encima de $1.200 y las reservas en lugar de subir, vuelven a bajar.

Con tal panorama, en el equipo económico decidieron ir por los dólares que los argentinos mantienen en la informalidad, es decir ocultos de los ojos del organismo recaudador de impuestos (ARCA). En base a datos oficiales del Indec y el BCRA, distintos cálculos señalan que los argentinos poseen al menos u$s 250.000 millones guardados «debajo del colchón». Esto es en cuentas bancarias del exterior sin declarar, en cajas de seguridad, o en locaciones propias.

Allí apunto Caputo cuando en una entrevista dijo que «necesitamos que empiecen a circular más los dólares» y anticipó que procurarán lograrlo mediante «desregulaciones». «Si querés abrir una cuenta en un banco o si querés hacerle una transferencia a alguien, por poco tenes que mostrar el tipo de sangre de tus hijos», se lamentó.

"Lo que vamos a hacer va a hacer que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón y gastarlos"



Además el ministro de economía vaticinó: «esto que vamos a hacer va a lograr que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón y gastarlos» y agregó: «muchos no lo hacen porque les rompen los cocos, tienen miedo que si gastan sus dólares después el ARCA los persiga». De inmediato se despertaron las suspicacias.

Las palabras de Caputo sugieren que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será al menos «más laxa» en los controles respecto a quienes mantienen sus dólares ocultos de la mirada del fisco para no pagar impuestos. El presidente Javier Milei reforzó ese mensaje cuando aseguró que «No consideramos que aquellos que hayan sacado los dólares del sistema sean delincuentes».

El gobierno apuesta a que podrá sostener el atraso cambiario al menos hasta las elecciones de octubre, afrontar los vencimientos de capital e interés en lo que resta del año, y lograr la acumulación de reservas mediante la liquidación de la cosecha gruesa del campo, el inicio de la llegada de inversiones en energía, y los dólares que están bajo el colchón. Las versiones señalan que especulan con el ingreso de al menos u$s 100.000 millones.

Las dificultades del «neo blanqueo» de Milei y Caputo

Lo cierto es que para llevar adelante un blanqueo que exima a los contribuyentes de las penalidades por los impuestos que evitaron pagar hasta el presente por los fondos que mantienen ocultos, es necesaria una ley que pase por el Congreso de la Nación, lo cuál parece poco viable en un año electoral. Sería necesaria una norma de similares características a la Ley 27.743 promulgada el año pasado para estableces el blanqueo que aún sigue vigente.

Este es uno de los puntos más polémicos. El blanqueo impulsado en 2024 por la gestión Milei fue uno de los más generosos de la historia por el bajo costo que implicaba poner a la vista los dólares escondidos, y logró reunir más de u$s 19.000 millones. Gran parte de esos fondos aún se encuentran depositados en cuentas especiales (CERA) hasta que se cumpla el plazo de inmovilización el próximo 31 de diciembre.

Si el mismo gobierno que el año pasado impulsó el blanqueo habilita ahora a la libre circulación de los dólares ocultos sin pagar penalidad, o impuestos, ni dar explicaciones al ARCA, existe la posibilidad de una ola de planteos judiciales de parte de los contribuyentes que aun mantienen sus fondos en las cuentas CERA.

Los impuestos son un punto aparte. Los tributaristas señalan que el hecho de que el blanqueo sea gratuito, no implica de forma lineal que los fondos que sean puestos a la vista no terminen quedando alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado o por el Impuesto a las Ganancias. Es decir, los contribuyentes podrían no pagar penalidad por esconder los fondos, pero al ponerlos a la vista en el sistema, podrían ser incluidos como base imponible en las obligaciones de ese mismo contribuyente.

Las desregulaciones que puedan surgir desde el ARCA o el BCRA no son suficiente soporte legal para condonar deudas impositivas. Se especula con que el presidente acuda al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) tal como ya ha sucedido con otros temas álgidos (SIDE, presupuesto universitario, reforma previsional), y plantee un “Régimen de Presentación Espontánea”.

El escollo en ese caso surge con los impuestos provinciales. Las provincias podrían exigir a los contribuyentes que exterioricen fondos el pago de impuestos como «Sellos» o «Ingresos Brutos», lo que requiere que las provincias adhieran a un potencial DNU presidencial para que la medida logre verdadero éxito.

Además en ese caso, el alerta surge de los tratados internacionales de los cuales forma parte Argentina en materia de lavado de activos. El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI) es el organismo intergubernamental que establece estándares para combatir el lavado de dinero, el narcotráfico, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Un blanqueo irrestricto que permita el ingreso de fondos ocultos sin ningún tipo de control y/o penalidad, podría significar sanciones de parte de los organismos internacionales (como el Banco Mundial y el propio FMI), y que el país ingrese en la «lista gris» del GAFI, compuesta por jurisdicciones que se encuentran bajo mayor vigilancia por deficiencias en su sistema de prevención de blanqueo de capitales, algo que la gestión Milei logró evitar en el blanqueo de 2024.