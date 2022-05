Sabatini y Dulko tuvieron un regreso soñado en Roland Garros

Gaby Sabatini y Gisela Dulko superaron los nervios que generó su presentación en el certamen de las Leyendas en Roland Garros, donde consiguieron una gran victoria. Gentileza.

Gaby Sabatini y Gisela Dulko ganaron esta mañana en su estreno en el certamen de Leyendas de Roland Garros. Vencieron a las estadounidenses Lindsay Davenport y Mary Joe Fernández, por 6-3 y 6-3. Al finalizar el partido, Gaby firmó autógrafos y se tomó fotos con el público, quienes la ovacionaron.

Después de la gran victoria en el esperado comienzo del certamen, Sabatini destacó que “había nervios en la previa al partido. Creo que estar juntas y reírnos tanto afuera nos ayudó mucho para pasar un buen rato adentro”.

Dulko se mostró emocionado. “Me sentí muy bien, no es porque lo tenga a mi lado, pero jugar con Gaby es un sueño para mí, hacerlo en esta cancha y con esta gente es una linda sensación. Era nuevo para nosotros, hacía 10 años que no iba a París y no jugaba en un estadio, la sensación es increíble”, destacó.

Sabatini, de 52 años, recordó el paso del tiempo. Aseguró que “es la primera vez que juego en el estadio Suzanne Lenglen, no existía cuando yo jugaba. Entrar fue una sensación increíble». Agregó que “el servicio fue un punto débil en mi campaña y con el remate anduve un poco mejor, pero nos sentimos bastante bien, un primer partido es una prueba, poco a poco vamos a llegar a otro nivel. Estaremos más tranquilas, pero funcionamos bien”.

Sabatini y Dulko integran el Grupo A, que tiene a las francesas Tatiana Golovin, campeona del certamen en dobles en 2004; Nathalie Tauziat (54 años), ex top 3; la croata Iva Majoli (44), quien ganó en París en 1997, y otra local como Mary Pierce (47), conquistó el trofeo en 2000.

En el grupo B jugarán la checa Martina Navratilova (65), ex número uno y dos veces campeona en Roland Garros, las italianas Francesca Schiavone (41), ganadora del título en 2010, y Flavia Pennetta (40),llegó a la cima del ranking de dobles; las estadounidenses Rennae Stubbs (51) y Chanda Rubin (46); la eslovaca Daniela Hantuchova (39); la búlgara Magdalena Maleeva (47) y la francesa Sandrine Testud (50). Después del round robin, las ganadoras de las dos zonas se enfrentarán el sábado en la finalo.

Gaby Sabatini y Gisela Dulko ganaron en dos sets, mostrando un destacado nivel en el comienzo del esperado certamen de las Leyendas en Roland Garros. Gentileza.

En el cuadro masculino se destacan nombres como el chipriota Marcos Baghdatis, el sueco Mats Wilander, el croata Goran Ivanisevic, el alemán Tommy Haas y los franceses Guy Forget, Henri Leconte, Fabrice Santoro y Arnaud Clement, entre otros.