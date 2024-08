Schwartzman se metió en el cuadro principal del US Open: los rivales de todos los argentinos

En su última vez en el US Open, Diego Schwartzman se dará el gusto de jugar el cuadro principal luego de superar la ronda final de la qualy.

El Peque venció al lituano Vilius Gaubas por 6-4 y 6-4 en una hora y 40 minutos y tendrá su 11° US Open en el cuadro principal. Llegó a cuartos de final en 2017 y 2019.

El argentino arrancó bien y se puso 4-1 arriba. El europeo respondió y lo igualó 4-4 pero el de Villa Crespo no perdió la calma y lo cerró 6-4.

Gaubas quebró y se adelantó 3-1 en el segundo parcial pero Schwartzman reaccionó y se lo llevó de nuevo por 6-4 en su tercer match point.

Welcome back to the main draw, Diego! 🇦🇷 pic.twitter.com/KgaM7hL8LB