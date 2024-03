Sinner le dio una paliza a Medvedev y pasó a la final del Masters de Miami

En una verdadera exhibición de tenis, Jannik Sinner derrotó a Daniil Medvedev y pasó a la final del Masters 1000 de Miami.

En apenas una hora y 9 minutos de juego, el italiano se impuso por 6-1 y 6-2 en un duelo sin equivalencias. El N°3 del ránking definirá el título ante el ganador de Alexander Zverev y Grigor Dimitrov, que juegan esta noche.

El ruso no perdía de manera tan contundente desde hace 5 años y es solo la cuarta vez en toda su carrera que cae con apenas 3 games ganados.

Sinner dominó desde el principio mientras que Medvedev nunca le encontró la vuelta al partido. El italiano metió 16 winners contra 7 de su rival mientras que el ruso cometió 22 errores no forzados contra 12 del vencedor.

