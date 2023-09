Stan Wawrinka no tuvo piedad con Gerard Piqué y lo criticó muy fuerte por la Copa Davis

El tenista suizo Stan Wawrinka señaló al antiguo organizador de la Copa Davis, la sociedad Kosmos del exfutbolista Gerard Piqué, al filmar las tribunas casi vacías de Mánchester, donde Suiza se enfrentó a Francia en fase de grupos.

«Gracias Gerard Piqué y a la ITF», escribió Wawrinka de forma irónica, en inglés, en un mensaje en X (antiguo Twitter) acompañando su texto de un video mostrando las tribunas casi desérticas del AO Arena de Mánchester (13.000 localidades), antes del inicio del duelo ante los franceses que se jugó el pasado martes.

El tenista suizo acompañó su publicación de un emoticon rojo de cólera que no dio lugar a ambigüedades.

Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻‍♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd