Tomás Etcheverry clasificó en Roland Garros tras una insólita lesión de su rival: mirá cómo fue

Tomás Etcheverry (29° del ranking mundial) logró avanzar en Roland Garros y se metió en la tercera ronda. Sin embargo, tuvo un duro partido ante Arthur Rinderknech (69°) que se resolvió luego de que el frances abandone el encuentro por una insólita lesión. Este jueves, también se clasificó Francisco Cerúndolo.

El argentino se quedó con la segunda ronda luego de imponerse por 3-6, 6-7 (8), 6-1, 5-0 y retiro del francés, luego de tres horas y 16 minutos de juego.

Etcheverry había tenido un complicado comienzo y logró remontar el resultado de dos sets abajo. Cuando se encontraba en su mejor nivel y se empezaba a gestar la remontada en el cuarto set, un insólito momento determinó que el local no pueda terminar con el match.

En el tercer game del cuarto set, Rinderknech no soportó un punto perdido luego de que el argentino mejorara su nivel y pateó un tacho.

Esta reacción le generó una lesión a Arthur. Cuando sacaba con el set 0-5 y el game en 15-40 en esa misma manga, y tras haber llamado previamente al médico, decidió ponerle punto final al partido.

A beautiful moment between Tomás Etcheverry and the French public at Roland-Garros. While his opponent Arthur Rinderknech was being treated for a foot injury, the Argentinian played some air tennis and was cheered on by a few fans. The kind of sporting moment we love to see! pic.twitter.com/VDCWs3zBPX