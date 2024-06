Video | El fuerte descargo de Federico Coria, víctima de un robo España: «Me sacaron las raquetas»

El tenista argentino Federico Coria, que quedó eliminado en primera ronda del Roland Garros ante Taylor Fritz, sufrió un robo en el aeropuerto de Barcelona, en el cual perdió varios objetos de valor junto a su pareja.

El número 71 del mundo en el ranking ATP, dio detalles de lo acontecido en las redes sociales: «Nos robaron. Ayer llegamos a Barcelona, pedimos un auto al parking del aeropuerto. Los autos acá están de culata y no podés acceder con el carro de las valijas. Yo me subí y Flor (su novia) vio que alguien salió corriendo«.

«Cuando fuimos a buscar a esta persona, no cerré el auto y no sabemos si alguien se metió o qué, pero me sacaron las raquetas. También se llevaron la mochila de mi novia que tenía el anillo de compromiso, su celular, el pasaporte de ella. No hago este video para dar lástima sino para alertar a los que vengan para Barcelona«, agregó en su cuenta de Tik Tok.

Tengan cuidado en el aeropuerto de Barcelona, me hubiese gustado saber antes que era tan común pero bueno ahora el algoritmo me tirara a 200 boludos que me robaron como a mi, lo tuve que subir a TikTok porque era muy largo la historia pic.twitter.com/6WEU5scnam — fede coria (@fedeecoria) May 31, 2024

Posteriormente, contó que le reconocieron que son muy comunes los robos de este estilo en la ciudad española: “Después del robo un empleado del lugar me dijo que robaban por esa zona. Le dije por qué no me avisó antes. No sabía que era tan común que pase esto en el aeropuerto del Barcelona”.

«Cuando fui a hacer la denuncia había dos personas más adelante que les habían robado», explicó.

“En el aeropuerto tienen cámaras, pero no me mostraron nada porque necesitan autorización de un juez. Con la ubicación del celular fuimos a donde nos marcaba y empezamos a hablar con una propietaria del lugar que nos dijo que sabía que en el edificio había gente que robaba”, añadió.

«Nos dijo que nos podía abrir, pero no quisimos arriesgarnos. Por suerte me vuelvo para el país y no juego ningún torneo porque sino no tenía raquetas para jugar», sentenció Coria.