Zeballos se bajó de la Copa Davis por su mala relación con Coria

Horacio Zeballos reconoció su mala relación con Guillermo Coria y se bajó de la convocatoria a la Copa Davis de septiembre en Inglaterra por el Grupo D del torneo.

“La relación con el capitán no es buena. No podría respetar su palabra y esto no le haría bien al equipo ni a mí. Prefiero darle prioridad a mi familia y estar en casa”, aseguró el marplatense de 39 años.

«Cada uno piensa diferente y tiene sus motivos. Prefiero dar un paso al costado, le deseo lo mejor a los chicos que son amigos», agregó en referencia a los otros jugadores.

La gran polémica entre ambos se dio a la hora de conformar el listado para los Juegos Olímpicos de París. Coria optó por llevar a una dupla afianzada como la de Machi González y Andrés Molteni.

Zeballos es N°1 del mundo junto al español Marcel Granollers. A pesar de eso, el capitán argentino no lo llevó y confió en una pareja con rodaje.

En ese momento, Coria le buscó bajar el precio a la controversia y señaló: «a lo mejor ustedes se hacen otra película, pero la relación es espectacular”.

El marplatense participó de 15 series de Copa Davis entre 2010 y 2022. De los 18 partidos que jugó, 15 fueron en dobles con un registro de 9 triunfos y 6 derrotas.

En la actual edición, Argentina compartirá el Grupo D con Canadá, Gran Bretaña y Finlandia. Esta instancia se llevará a cabo del 10 al 14 de septiembre en Manchester. Los dos primeros avanzarán a las finales que serán en noviembre en Málaga.