Terror en Vélez, la barra golpeó y amenazó a los jugadores: «Te voy a pegar dos tiros en las patas»

Tras la derrota ante Huracán, la violencia volvió a hacerse presente en Vélez Sarsfield. Todo comenzó cuando un grupo de barrabravas irrumpió en la Villa Olímpica y amenazó a los jugadores con graves consecuencias. La situación generó un clima de tensión y miedo en el plantel, especialmente entre los futbolistas más jóvenes. Uno de los más afectados fue Gianluca Prestianni, una de las joyas de las inferiores del club, quien, a sus 17 años, pidió ser vendido.

Las amenazas de muerte hacia los jugadores ocurrió luego del partido contra Huracán, donde el equipo de Vélez sufrió una nueva derrota. Según relatos de testigos, algunos juveniles incluso pidieron abandonar el club debido al clima de violencia generado por la barrabrava.

Leonardo Jara, uno de los más experimentados del plantel, fue interceptado por los violentos a la salida de la Villa Olímpica y fue amenazado. El futbolista relató lo que vivió a partir de ese episodio.

«Me agarraron afuera de la Villa Olímpica. Me cruzaron un auto, me agarraron de la campera y querían que me baje. Me dijeron que me iban a pegar un par de tiros en las patas», señaló el defensor al periodista partidario Agustín Palacios.

Gianluca Prestianni, delantero de apenas 17 años, también sufrió agresiones durante el episodio violento en la Villa Olímpica y pasó la noche en llanto y con miedo. El joven futbolista, una de las grandes promesas de la cantera de Vélez, decidió comunicarse con la dirigencia del club para solicitar su transferencia y alejarse de la institución que lo vio nacer deportivamente.

Tras los hechos, Prestianni expresó su frustración y repudio en un tweet que rápidamente borró, donde señalaba a la barra como culpable de las agresiones hacia los jóvenes futbolistas del club.

Este triste episodio volvió a quedar en el centro de la escena a la problemática de la violencia en el fútbol argentino, con la particularidad de que -en esta oportunidad- las agresiones fueron perpetuadas hacia los jugadores más jóvenes y promesas de las inferiores.

La seguridad y el bienestar de los futbolistas de Vélez se vieron comprometidos por estas situaciones de agresión y amenazas, lo que puede llevar a que más jugadores sigan el ejemplo de Prestianni y busquen opciones fuera del país.

Violencia en Vélez: tras ser agredido, Prestianni pidió irse del club, ¿se toma un avió a Europa?

Gianluca Prestianni es uno de esos talentos que ya ha estado en la mira de varios clubes europeos, y su decisión de pedir ser transferido seguramente despertará el interés de diversos equipos nuevamente. Entre ellos, el equipo portugués Benfica demostró interés en el joven delantero desde hace meses.

Por ahora, la dirigencia de Vélez no hizo declaraciones oficiales respecto al hecho de violencia ocurrido en la Villa Olímpica ni sobre las solicitudes de transferencia de los jugadores afectados. Los próximos días serán clave para determinar cómo se resolverá esta situación y qué medidas se tomarán para brindar seguridad y protección a los futbolistas del club.

La barrabrava de Vélez y sus tristes antecedentes violentos

No es la primera vez que ocurre un hecho de este estilo. En mayo de este año, la barrabrava se metió a la fuerza en la Villa Olímpica y apretó al plantel. En aquella oportunidad rompieron la barrera y fueron a buscar a los referentes del equipo. Cuando todavía dirigía Ricardo Gareca, los hinchas habían pedido mayor compromiso ante la complicada situación.

Con ciertas similitudes a esta ocasión, en aquella oportunidad 12 integrantes de “La Pandilla de Liniers” se acercaron en tres autos e irrumpieron en el predio de Ituzaingó.