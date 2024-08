Tragedia en los Crossfit Games: un deportista murió ahogado durante el certamen

La decimoctava edición de los Crossfit Games finalizó con una tragedia en el primer día de la competencia. Un deportista murió ahogado durante el último tramo de la prueba que se desarrolló este jueves durante la mañana.

El hecho ocurrió en Fort Worth, Texas. El atleta murió luego de ahogarse en el lago Marine Creek. Y según detallaron en la Fox News, sucedió durante el evento individual de una carrera de 3.5 millas (más de 5 kilómetros) seguido de una distancia de 800 metros en el agua.

El evento comenzaba este jueves a las 7 y estaba compuesto de 12 desafíos que se repartían en los próximos cuatro días, con eventos que transcurren entre el clima seco y las altas temperaturas, ya que este jueves se registraron 37°C en la localidad.

En esas condiciones, el atleta tuvo dificultades para mantenerse a flote y desapareció a unos 100 metros de la meta, según detallaron. La trágica noticia fue informada por la organización del torneo en sus redes sociales: “CrossFit está profundamente entristecido por la muerte de un competidor de los CrossFit Games durante la parte de natación del Evento Individual 1 en los CrossFit Games de 2024”.

Además, aclararon que “Estamos cooperando plenamente con las autoridades y haciendo todo lo posible para apoyar a la familia en este momento”. También confirmaron que “el resto de los eventos de hoy han sido suspendidos. El bienestar de los competidores es nuestra primera prioridad y estamos desconsolados por este trágico evento”.

El hombre que fue hallado a orillas del lago fue identificado como Lazar Dukic, de 28 años y nacionalidad serbia, que llegó a ser octavo en la edición de 2022.

We are devastated by the passing of Lazar Đukić. Our hearts are with Lazar’s entire family, friends, and fellow athletes.



Out of respect for the family and in cooperation with the Fort Worth Police Department, we will share updates when possible. pic.twitter.com/KkjY5zuGRT