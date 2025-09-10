Un delantero de la Selección Argentina es el objetivo del Al Hilal de Arabia Saudita

El delantero del Bologna es pretendido por el Al Hilal que dirige Simone Inzaghi.

El delantero argentino del Bologna de Italia, Santiago Castro, es seguido de cerca por el Al Hilal de Arabia Saudita, equipo revelación del Mundial de Clubes de la FIFA.

Tras lo que fue su participación en el Mundial de Clubes donde llegó hasta cuartos de final y quedó eliminado por el Fluminense de Brasil, el equipo saudí empezó con el pie derecho la Liga Profesional ganándole 2-0 al Al-Riyadh en condición de local.

Para esta segunda parte del año, el equipo dirigido por el italiano Simone Inzaghi rompió el mercado de pases al adquirir los servicios del delantero uruguayo del Liverpool de Inglaterra, Darwin Núñez. Además del charrúa, el Al-Hilal volvió a contar con el marroquí Abderrazak Hamdallah que volvió de su cesión en Al-Shabab.

Sin embargo, el italiano pretende más poderío ofensivo y por eso posó sus ojos en el delantero argentino del Bologna, Santiago Castro. Los saudíes esperan que el formado en Vélez dé el visto bueno para avanzar en la negociación con los italianos.

En la última temporada, el delantero de 20 años hizo 10 goles en 46 partidos disputados y fue citado por el entrenador Lionel Scaloni para la Selección argentina en la fecha FIFA de fines de marzo donde, por Eliminatorias Sudamericanas, enfrentó a Uruguay y Brasil.