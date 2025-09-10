Con Paredes y sin Russo, Boca continúa la preparación para visitar al Central de Di María

Paredes volvió de Ecuador con la Albiceleste y se sumó al plantel de Boca.

Boca se prepara para un partido clave en el Gigante de Arroyito. Este domingo, desde las 17:30, visita a Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El Xeneize llega entonado tras ganar tres partidos seguidos y cortar una racha de doce sin ganar.

Una de las noticias llamativas de la mañana fue la presencia de Leandro Paredes, recién llegado del viaje a Ecuador, quien sumó al plantel dirigido todavía por Claudio Úbeda ante la ausencia de Miguel Ángel Russo.

El entrenador, que estuvo internado por una infección urinaria y luego se sometió a estudios médicos, todavía no se sumó a las prácticas. Aunque existe la chance de que viaje a Rosario, no dirigirá al equipo. En su lugar, estarán Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes tomaron la conducción del grupo la semana pasada.

Russo está a la espera de recibir el alta médica para volver a asumir su función, algo que por el momento no tiene fecha estimada, según las fuentes del club consultadas.

Paredes, directo de Ecuador a Boca Predio

La buena noticia para el Xeneize fue el regreso de Paredes, quien no perdió el tiempo y se sumó al plantel con un trabajo diferenciado por las horas de vuelo desde Guayaquil. El mediocampista llegó en óptimas condiciones tras la doble fecha de Eliminatorias y no tendrá inconvenientes para jugar ante el equipo de su amigo Di María.

Esta tarde, cuando Boca realice la segunda sesión de entrenamiento, se aguarda que el jugador eleve las cargas de trabajo tras realizar una tarea regenerativa por el viaje.

Un cambio en el arco

El único cambio confirmado en Boca, de momento, está en el arco con el ingreso de Leandro Brey por Agustín Marchesín, que se recupera de una lesión y apunta a volver contra Central Córdoba de Santiago del Estero, el siguiente fin de semana.

Además, Mateo Pellegrino trabajó a la par del grupo luego de superar una lesión muscular. Así, se sumó al español Ander Herrera, quien también dejó atrás su dolencia y se entrena con normalidad.

Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia, que terminaron tocados tras el triunfo ante Aldosivi, están en condiciones de jugar.