Velasco se recuperó y está a disposición en Boca para la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Boca tiene que visitar a Vasco da Gama el próximo martes por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. Luego de lo que fue la derrota por 1-0 en La Bombonera, ahora irá al Estadio Maracaná a dar intentar revertir la serie y clasificar a la final. En ese sentido, recuperó a Alan Velasco y podrá ser tenido en cuenta para la revancha.

Cabe recordar que el mediocampista creativo sufrió un pequeño desgarro el 2 de octubre, en la goleada contra Unión de Santa Fe en la que tuvo que ser reemplazado.

Contra todo pronóstico, el volante ofensivo aceleró los tiempos de recuperación para decir presente en Río de Janeiro, luego de haberse perdido el partido de ida en Buenos Aires.

Lo cierto es que este sábado Velasco entrenó a la par del grupo durante la práctica que se llevó a cabo en el predio. De esta manera, el futbolista se recuperó en tiempo récord y dejó atrás la molestia muscular en el aductor que padeció a principio de mes.

De hecho, hasta participó en un reducido con los que no jugaron ante Talleres de Córdoba. De esta manera, Velasco estará entre los concentrados debido a que viajarán los 33 que conforman el plantel profesional de Boca.

No conforme con eso, está a disposición para jugar frente a Vasco da Gama en la revancha por la semifinal de la Copa Sudamericana, que el Xeneize debe dar vuelta para pasar de ronda.

Además, Rodolfo Arruabarrena habló de Velasco en la conferencia de prensa post Talleres. “Puede ser que vuelva“, deslizó el DT de cara al duelo en el Maracaná. Y también añadió: “Si vamos a los parámetros normales, diría que no. Pero es un partido importante, muchas veces los tiempos se acortan… Y yo también miento bastante, je“.