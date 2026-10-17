River visita a Belgrano sin margen de error y en un duelo clave para Ponzio: hora, formaciones y TV

Belgrano y River jugarán este domingo desde las 20.15 en un Estadio Mario Alberto Kempes que contará con ambas parcialidades, por la fecha 13 del Torneo Clausura. El Millonario necesita un triunfo que le permita acomodarse en el Torneo Clausura y en la tabla Anual.

Por su parte, el Pirata viene de tres triunfos seguidos y va por la punta de la Zona B. El partido lo dirigirá Pablo Dóvalo y tendrá transmisión de la señal ESPN Premium.

Luego de empatar con Sarmiento, el cuadro de Núñez continúa con su actividad en el Clausura, donde marcha noveno con 17 unidades. Los dirigidos por Leonardo Ponzio se juegan un duelo clave pensando en no quedar lejos en la tabla anual y meterse a la zona de playoffs.

Ponzio aún no decidió por completo al equipo que alineará, pero la base será muy similar a la que empató en Junín. La duda pasa por la molestia presentada por Marcos Acuña, que podría ceder su lugar en el carril izquierdo de la defensa.

Con esto en mente, el entrenador saltaría a la cancha con Santiago Beltrán bajo palos y una línea de cuatro conformada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Acuña o Francisco Ortega, que podría tener su primera titularidad del ciclo si el Huevo no se recupera al 100%.

En la mitad de la cancha Fausto Vera ocuparía el carril central, con Tobías Andrada y Tomás Galván abiertos aportando en ofensiva. Thiago Almada sería el enganche y Sebastián Driussi compartiría la punta con Ángel Correa.

Por su parte, Belgrano viene de vencer en fila a Estudiantes de Río Cuarto, Talleres y Racing y pelea por la punta de la Zona B. En caso de obtener la victoria, el Pirata llegará a 51 unidades en la tabla anual y se acercará considerablemente a la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en mayo de este año en el Kempes, por la final del Torneo Apertura. Aquel día Facundo Colidio abrió el marcador y Leonardo Morales lo igualó.

En la segunda mitad, Tomás Galván adelantó a la Banda nuevamente, pero Nicolás Fernández puso el 3-2 con un doblete a falta de cinco minutos para el final y le dio el primer título de su historia al conjunto cordobés.

Las probable formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrian Spörle; Adrián Sánchez, Fraco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Rámiro Hernándes y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Hora: 20.15

Árbitro: Pablo Dóvalo

TV: ESPN Premium

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)