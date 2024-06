Video | Di María se sinceró y habló sobre sus últimos días con la Selección Argentina: «Sufro mucho»

La Copa América se encuentra en plena disputa de la fase de grupos y tal como lo anunció, Ángel Di María empezó con su despedida de la Selección Argentina. Con la clasificación a cuartos de final en el bolsillo, tiene garantizado un cuarto duelo y Fideo reveló como es su día a día.

El extremo del Benfica fue consultado por esta situación en charla con Urbana Play y señaló cómo atraviesa sus últimos días con el plantel campeón del mundo: “Yo sufro. Sé que cada vez queda menos. Ojalá, Dios quiera, me ayude una vez más y queden 4 partidos”.

Este sábado desde las 21(hora argentina) el elenco nacional se medirá ante Perú, la próxima semana afrontará el cruce por un lugar en las semifinales y aún está en carrera para la final del 14 de julio próximo en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Yo también sufro. Intento reírme todo el tiempo, más de lo que normalmente lo hago” dice Ángel Di María 🫶🏼 pic.twitter.com/0zOPNu2zyR — Sofi Martinez (@SofiMMartinez) June 26, 2024

En este sentido, Di María manifestó su sueño de poder llegar hasta el último día de competencia: «Eso es lo único que deseo en este momento». Además, contó que intenta vivir de la mejor manera estas semanas al lado de sus compañeros: «Estoy disfrutando cada entrenamiento, intento reírme todo el tiempo, más de lo que normalmente lo hago. Intento disfrutar de mis compañeros, que es de lo más lindo que tengo».

Meses atrás, había confirmado su retiro de la albiceleste en una entrevista con el mismo medio. “Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la Selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la Selección. Va a ser la última Copa América”, declaró.