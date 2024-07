Video | Lionel Scaloni opinó del beso que le dio el utilero de la Selección Argentina: «Cosas que pasan cuando…»

La selección Argentina derrotó a Ecuador por penales y clasificó a las semifinales de la Copa América. Después de que Nicolás Otamendi metiera el último penal, Mario De Stefano, utilero albiceleste, besó en a Lionel Scaloni para festejar el pase a la siguiente ronda.

«Dame un beso», le dijo quien es popularmente conocido como Marito al entrenador de la Albiceleste, mientras le tomaba la cara con ambas manos completamente extasiado. Con su calma y semblante pacífico característico pese a la enorme alegría que le recorría por dentro, el entrenador campeón del mundo confesó que «no se dio cuenta».

Cuando ya la imagen empezaba a viralizarse a full en las redes sociales, a Scaloni le consultaron sobre ese curioso momento y se lo tomó con humor: «A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar. No la vi la foto, pero bueno... Es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento, yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre».

"SON COSAS QUE PASAN CUANDO ESTÁS ALEGRE" 🤣



Scaloni y su opinión sobre el beso con Marito, después del triunfo ante Ecuador.

«No fue consentido”, agregó Scaloni en un tono que despertó las risas de todos los que se encontraban en la sala del NRG Stadium. Claro, la confianza entre el nacido en Pujato y Marito, utilero de Argentina desde 1998 y quien tiene una gran relación con toda la delegación por todas las batallas vividas, trasciende fronteras y da lugar hasta este tipo de celebraciones.