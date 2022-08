Vine ganó la octava etapa de la Vuelta a España

Jay Vine alcanzó una impecable victoria en un nuevo parcial de la tradicional Vuelta a España, después de una fuga que le permitió sumar su segunda etapa. Gentileza.

La octava etapa de la Vuelta a España consagró esta mañana como ganador a Jay Vine, quien ya se había impuesto en el sexto parcial de la tradicional prueba, después de superar a Marc Sole y a Rein Taaramae, los que terminaron a 43 segundos del vencedor.

La general de la Vuelta a España no tuvo cambios significativos, Remco Evenepoel mantuvo su ritmo en el lote y no permitió el avance de sus principales rivales por el título de la prueba, que lo intentaron pero no lo consiguieron.

“En el primer puerto no las tenía todas conmigo. No sabía si podría entrar en la fuga pero rápidamente nos hemos establecido. Sabíamos en todo momento las diferencias en relación con el pelotón. Estoy muy contento”, comentó Vine.

Evenepoel lidera la Vuelta al Valle con un tiempo acumulado de 29m 28s 19s, superando a Enric Mas por 28 segundos. En el tercer lugar se encuentra el afamado Primoz Roglic, a 1m 01s del dueño de la general.

La novena etapa se disputará mañana en la zona de alta montaña con un recorrido de 171,40 kilómetros que en la previa prometen una dura lucha por la victoria y con Evenepoel buscando defender su liderazgo en la prueba.