Descubrieron un embrión de dinosaurio fosilizado en perfecto estado y a punto de salir del cascarón

Un grupo de científicos anunció ayer el descubrimiento de un embrión de dinosaurio perfectamente conservado, que data al menos de hace 66 millones de años y que estaba preparándose para salir de su huevo.

El fósil fue descubierto en Ganzhou, sur de China, y pertenece a un dinosaurio terópodo sin dentadura, u oviraptosaurio, que los investigadores bautizaron como «bebé Yingliang», informó la agencia AFP.

«Es uno de los mejores embriones de dinosaurios jamás encontrados«, dijo la investigadora de la Universidad de Birmingham Fion Waisum Ma, coautora de la publicación en la revista iScience.

Our little one has just arrived. Welcome Baby Yingliang, a gorgeous fossil dinosaur embryo preserved inside its egg!

You're looking here at a baby dinosaur, not too long before it would have hatched. pic.twitter.com/NtXE8XODjT