Desocupados de Mainqué piden trabajos en la obras de la ruta 22

Un grupo de trabajadores de la construcción desocupados mantienen una permanencia a la vera de la ruta 22 para reclamar por puestos de trabajo en la obra de ampliación que se realizan en esta vía a la altura de Mainqué.

La protesta la llevan adelante sobre la margen norte de la ruta 22, a unos 300 metros al oeste del ingreso a Mainqué, en el sector donde se está trabajando en la construcción de uno de los pasos elevados del tramo comprendido entre General Enrique Godoy y Cervantes.

La permanencia es a la vera de la ruta, sin ningún tipo de interrupción al tránsito que pasa por este lugar.

"Somos trabajadores de la construcción que estamos desocupados que vivimos en Mainqué y Cervantes, que pedimos que se nos incorpore para trabajar en las obras de la ruta", remarcaron las 12 personas conforman el grupo.

Señalaron que el pedido se fundamenta en que no se están respetando las ordenanzas que establecen la ocupación de mano de obra local en la ejecución de obras públicas. "En este momento hay cinco empresas que están trabajando en este sector de la ruta (en la construcción del paso elevado frente a Mainqué), pero no se está cumpliendo con las ordenanzas porque hay gente de Regina, Huergo, Chichinales, incluso de Misiones y de Paraguay, y a nosotros no nos dan respuesta", comentó uno de los desocupados.

Insistieron en que "no estamos pidiendo que se despida a la gente que está trabajando, sino que teniendo en cuenta que con cinco las empresas, cada una de ellas podría tomar dos o tres personas más. Somos trabajadores con experiencia y con especialización en distintos rubros de la construcción".

Por otra parte apuntaron que por el momento mantendrán la protesta a la vera de la ruta, sin interrumpir el tránsito, "pero si no tenemos respuesta en los próximos días, no descartamos hacer un reclamo más duro".