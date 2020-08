Di Tella sobre la vuelta a la Fase 1: "Vamos a apoyar al comercio"

El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, se refirió a las protestas de los vecinos -en su mayoría comerciantes- que anoche se convocaron en repudió a retroceso a la Fase 1 que se implementará esta noche. La medida que rige para todo el Departamento de General Roca cosechó varias movilizaciones anoche, tras los anuncios de la gobernadora Arabela Carreras.

La disposición del gobierno provincial pretende reducir la circulación para bajar la cantidad de casos de coronavirus y amortiguar el impacto que está sufriendo el sistema de salud.

El jefe comunal destacó que "entiende" el reclamo de los comerciantes pero no la metodología. Ayer, después de las 22, una larga caravana de autos se dirigió a su casa para visibilizar el descontento por la medida del gobierno provincial que dispuso un retroceso en las flexibilización al aislamiento.

"Entiendo el reclamo pero no la forma. En la calle sentís el descontento de la gente. Está claro que los contagios son por reuniones sociales. Tenemos que entender que estamos ante una pandemia", indicó Di Tella.

La resolución establece que desde mañana y, hasta el 7 de septiembre, ya circulación será exclusiva de los esenciales. Esto significa un amplio recorte en el rubro comercial. Ayer en la marcha, varios comerciantes desafiaron la medida y aseguraron que abrirán igual sus puertas.

Ante los reclamos en varios puntos de las ciudades que conforman el Departamento de Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras, convocó a una reunión a las 10 con los intendentes para analizar las medidas que se anunciaron ayer. Después, desde las 14, se mandataria se reunirá con referentes de la cámara de empresarios.

Sobre la reunión, Di Tella no adelantó cuál será su propuesta pero adelantó que habrá algunos pedidos al gobierno provincial para el sector comercial. "De los comercios no surgen los casos, sabemos que esto es por las juntadas. La gente se tiene que responsabilizar sobre eso. Esto es responsabilidad de todos, no solo de los que conducimos".

El jefe comunal volvió a remarcar que si los ciudadanos siguen manteniendo reuniones sociales la situación se agravará. "Si se siguen juntando y se contagian y después van a su trabajo contagian a sus compañeros. El problema no es el comercio, ellos son lo más interesados en que no se vuelva para tras", indicó.

Agregó que la gente tiene que "entender" que se trata de un pandemia. "Tenemos que aprender a convivir con el virus hasta que aparezca la vacuna", cerró el intendente minutos antes de iniciar la reunión vía zoom con la gobernadora y el resto de los intendentes del Departamento de General Roca.