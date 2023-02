La viajera que sueña con recorrer todo el país en moto

Penny comparte aspectos destacados de cada travesía, cómo se viaja en moto, la aventura del turismo off road y otros ingredientes imperdibles.

A Julia Turner le dicen Penny. Es una apasionada por la Patagonia y las motos. Tiene 29 años. Nació en Neuquén, pero desde muy chica vivió en Cipolletti. Es diseñadora y desde hace un tiempo persigue un sueño: recorrer todo el país a bordo de su moto.

«No había nada que me apasionara en la vida. Necesitaba encontrar algo que me mueva el piso. De repente me invitaron a hacer un viaje en moto de 150 kilometros por la provincia de Buenos Aires como acompañante y me prendí» aseguró Penny.

Los motoviajeros coinciden en que utilizar este vehiculo para hacer turismo tiene caracteristicas únicas: «Me enamoré de la sensación que me generó estar ahí en ese primer viaje. Enseguida me dí cuenta que no quería estar de acompañante, quería decidir el destino, conducir y estar al frente de la aventura», agregó.

Después de ese trayecto, Penny volvió decidida a comprar una moto y comenzar a aventurarse a los caminos de la región. Tres meses después arrancó su desafío: recorrer el país y documentarlo en las redes sociales.

«En 2020 me echaron del trabajo en medio de la pandemia y lo tomé como una oportunidad para poder encarar mi sueño. A partir de ese momento decidí abocarme al trabajo freelance como diseñadora, que me permite estar conectada con mi computadora en cualquier momento de mis viajes».

P: ¿Cómo fueron esos primeros recorridos?

R: Hice mis primeros dos viajes acompañada y después quise animarme sola. Fui aprendiendo con el tiempo y me empezó a gustar cada vez. Lo que más me gusta es viajar sola. Eso me permite tomar absolutamente todas las decisiones.

El recorrido por Argentina arrancó hace ya un año. Mi viaje es bastante despacio y voy conociendo en profundidad muchos lugares, me voy quedando. Quiero conocer bien cada región.

P: ¿Tenés una hoja de ruta o vas planificando en el momento?

R: Viajo sin mapa y sin planificación. Voy buscando y veo que encuentro. Además siempre traté de evitar los destinos turísticos más reconocidos y visitados. Mi idea es recorrer toda la Argentina y conocer lugares alucinantes que quizá no forman parte de la agenda actual. Es hermoso conocer a la gente de cada pueblito o paraje y compartir con ellos las maravillas naturales que tenemos.

P: ¿Qué valor agregado tiene el recorrido off road?

R: Lo empecé a experimentar por la moto que había comprado en ese momento que permitía irse de las rutas y comenzar a recorrer caminos más desafiantes. Este tipo de aventura te permite conocer lugares maravillosos a los que no llegas si vas solo por la calzada. Me di cuenta que a los lugares a los que yo quería llegar que eran esos a los que no llega a todo el mundo. Me gusta embarrarme un poco y conocer puntos alejados.

P: ¿Que lugares te impactaron más?

R: No me podría jugar a decir ahora un lugar específico que me haya impactado. Todo el tiempo voy conociendo sitios impresionantes y se va superando día a día. Creo que hay una generalidad en que hay lugares que me sorprendieron muchísimo que no lo esperaba, justamente porque no eran turísticos.

Cuando estoy en el medio de los caminos y de repente hay una meseta hermosa, un cañadón escondido en el medio de la ruta o algún paisaje llamativo, me quedo con la mandíbula en el piso. Me sorprende mucho que donde nunca creí que iba a encontrar algo, había. Me gusta más jugar a hacer exploradora y ahí sí, me siento impactada.

P: ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere aventurarse a vivir experiencias similares?

R: La primera es que hay que animarse. La pandemia nos ayudó a todos a darnos cuenta que la vida es una sola, pasa rápido. Estoy convencida de que si hay un sueño o hay algo que quieras hacer, un gusto que te quieras dar, tenés que luchar para concretarlo. Es necesario buscar los medios en el mundo de las motos y saber que en este rubro siempre vas a encontrar en que te ayude a elegir, a saber qué necesitas y a aconsejarte.

Penny es una apasionada del turismo «off road».

P: ¿Qué vamos a encontrar en «DIGO»?

R: Mi idea es ir contando aspectos destacados de cada travesía, mostrar cómo se viaja en moto, la aventura del turismo off road, lugares para visitar en la región y el país, experiencias, anécdotas y testimonios. Va a ser un espacio dedicado al turismo y a la aventura».

