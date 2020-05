Dina Huapi amplía horarios y habilita actividades

La municipalidad de Dina Huapi continúa, de manera progresiva, incorporando actividades en una política de flexibilización de la cuarentena, cuando mantiene solo dos casos activos de coronavirus.

La intendenta Mónica Balseiro emitió una nueva resolución adhiriendo a los decretos provinciales 399 y 482, mediante la cual establece la ampliación horaria de los comercios autorizados para la atención público y el desarrollo de actividades de profesionales liberales y de construcción.

A partir de ahora, los comercios de productos no esenciales podrán abrir sus puertas de lunes a sábados de 9 a 19, en el mismo horario que los negocios de productos esenciales, pero no podrán atender al público domingos y feriados.

También se habilitaron semanas atrás las caminatas recreativas que se pueden realizar martes, jueves, sábados, domingos y feriados, entre las 13 y las 19, con una duración de una hora y en el radio de 500 metros del domicilio. Por eso, se aclara en la resolución que no se puede utilizar el transporte público o particular para llegar al punto de partida de la actividad física.

En el caso de las salidas en bicicleta, utilizada como medio de transporte o con fines deportivos, el municipio permite la actividad siempre y cuando se realice de manera individual excepto cuando un adulto acompañe a niños menores de 12 años.

Balseiro autorizó además el ejercicio de profesiones liberales que podrán atender al público de lunes a sábado, de 10 a 17, con turno previo y a un cliente o paciente por hora.

En cuanto a la obra de construcción privada, el municipio habilitó hasta 5 trabajadores por obra, uno cada 70 m2, más el director de obra y representante técnico. Para esto, el propietario de la obra particular deberá completar una Declaración Jurada respecto del personal que trabaja en la construcción.

La resolución no impide que trabajen en este rubro personas no residentes de Dina Huapi pero en caso de este grupo, no podrán ingresar a la ciudad en transporte público y tampoco podrán concurrir a comercios locales.

El personal doméstico tiene una mayor franja horaria para trabajar, de lunes a viernes de 9 a 13, sin poder realizar tareas de los fines de semana y feriados.

Respecto a los centros de estética, peluquerías y barberías, la atención se mantiene los lunes, miércoles y viernes de 14 a 19, con turno previo.

Los jardineros y parquistas también pueden trabajar solo lunes, miércoles y viernes entre las 14 y 19 horas, mientras que la actividad inmobiliaria -que cuente con habilitación- podrán exhibir las propiedades que no posean habitantes/ocupantes en su interior, de lunes a sábado, de 13 a 17.