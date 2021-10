Diputados de Neuquén buscan bajar el precio de la carne con el corrimiento de la barrera sanitaria

Se aprobó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de declaración para buscar que baje el costo de la carne, solicitando el corrimiento de la barrera sanitaria. El diputado Raúl Muñoz, autor del proyecto, aseguró que el riesgo de aftosa ya no está vigente y que se debe fijar la barrera en los límites del país para generar condiciones de igualdad en la comercialización.

“En Neuquén estamos pagando 2 o 3 veces más el precio de la carne, especialmente la que tiene hueso. Eso es producto de la barrera sanitaria impuesta por el Senasa en la lucha contra la fiebre aftosa. En su oportunidad se hizo lo correcto, pero luego de 15 años sin un solo caso de esa enfermedad en nuestro país, amerita que todo el país sea declarado libre de aftosa", aseguró Muñoz.

Y agregó: "esto permitirá el ingreso de carne, como por ejemplo de La Pampa, donde se paga un valor de $600 el kilo de asado, mientras que acá lo pagamos el doble”. La propuesta es que la barrera sanitaria que hoy está ubicada en el río Barrancas-río Colorado sea trasladada hasta las fronteras del país y no dentro de él, para buscar igualdad de condiciones de competencia, oferta y demanda.

Además el diputado Muñoz, agregó que “el asado es un corte muy importante para nuestro pueblo" y que es el que "arrastra hacia arriba al resto de los cortes, con o sin hueso”.

El proyecto propone, también, que se haga una última campaña de vacunación en 2022 para declarar al país libre de aftosa y recuperar el estatus sanitario a partir del año 2023. Pero también que se mantenga un reserva de antídotos para prevenir un posible brote

“Si no es la barrera sanitaria, la que impide el ingreso de carne con hueso a nuestra región haciendo elevar los precios que, por favor, algún economista nos explique porque el costo de la carne en Neuquén es el doble que en los lugares donde, casualmente, 'no hay barrera sanitaria'. No hay explicación más que el abuso de quienes tienen posición dominante en el mercado ante la falta de oferta”, resaltó el diputado..

Muñoz aseguró que el corrimiento de la barrera sanitaria no sólo permitirá mejorar los precios de la carne sino que también generará puestos de trabajo. “Esta medida de corrimiento de la barrera, permitirá además no solo el ingreso de carne faenada, sino de ganado en pie. Esto permitirá reactivar los mataderos, frigoríficos y transporte de la carne con su consiguiente generación de puestos de trabajo”, indicó.

“Esto arrancó hace meses, haciéndome carne del dolor y la necesidad de la gente de lo más básico. Hablamos de la alimentación de nuestros niños y ancianos”, cerró el diputado quien hace algunos meses había propuesto correr la barrera sanitaria hasta Zapala y que luego de conversaciones con autoridades de Senasa, apostó a más.