Dirigente de Uocra negó el robo de cables de telefonía en Roca

El dirigente de la Uocra, Leonardo Pridebailo, salió a aclarar la situación en la que se vio involucrado el domingo y por la cual ahora afronta una causa judicial. En su descargo aseguró que no estaba cometiendo ningún ilícito y que en realidad eran cables que estaban «tirados en la vía pública».

A través del perfil de Facebook de la Uocra Río Negro explicó su situación tras la información policial y judicial que lo involucraba en un supuesto robo de cables de la empresa Telefónica de Argentina, ocurrido el domingo por la tarde.

En el posteo, el dirigente aseguró que ese día se dirigía a su domicilio y al circular por calle Villegas y Limay observó cables tensores de acero de 10 milímetros que «se encontraban tirados desde hace un mes».

«Aquellos que hemos trabajado en obras sabemos que lo que está tirado fuera de ella o del contenedor se puede reciclar, hierros, caños, cables, madera etc«, dijo. Y aclaró que su objetivo era reutilizar ese material que se encontraba en la vía pública.

«Cuando llega la policía todo el tiempo me puse a disposición para aclarar lo que estaba yo haciendo; la fuerza publica actuó vorazmente, en gran numero de efectivos, como si yo estuviera alzando un botín muy valioso, entiendo que la policía esta muy necesitada de reivindicar su trabajo, que no pueden dar con quienes roban cables telefónicos y eléctricos en gran número y no desaprovecharon la oportunidad de tener regalado a un perejil y ahora hacen leña del árbol caído», explicó.

Pridebailo aclaró que en todo momento se puso a disposición de la Justicia que ora deberá determinar qué sucedió en medio del procedimiento que llevó adelante el personal de la Comisaría 47 de J.J. Gómez.

Me equivoqué, asumo el error pero no salí a robar cable como calumnia la noticia Leonardo Pridebailo, secretario general Uocra en General Roca

Sobre el final del escrito aclaró que su condición de secretario de Uocra nada tiene que ver con lo que estaba haciendo un domingo al medio día. «Quien quiere oír que oiga esa es mi verdad y la verdad te hace libre», sostuvo.

Este medio tomó contacto con Pridebailo para buscar detalles del hecho en el cual se vio involucrado y el dirigente optó por realizar sólo un posteo en las redes sociales. «Voy a hablar cuando se expida la Justicia», dijo.