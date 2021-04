Dos personas murieron a bordo de un auto Tesla sin piloto

Dos personas fallecieron en Estados Unidos producto de una accidente automovilístico en un vehículo sin piloto de la empresa Tesla que volvió a poner en tela de juicio los alcances tecnológicos de este tipo de productos.

Los dos pasajeros a bordo del auto ocupaban el asiento del acompañante y uno de los traseros. El rodado se descarriló de la ruta e impactó contra un árbol. Los bomberos tardaron cuatro horas en apagar el incendio.

Desde Tesla, la empresa del multimillonario Elon Musk, aclararon que la recomendación a los conductores es que siempre estén detrás del volante aunque utilicen la función de piloto automático, que en realidad se trata de una asistencia para el que maneja.

El propio Musk defendió la seguridad de sus vehículos y señaló que con este sistema permite tener una posibilidad "10 veces menor" de que ocurra un accidente.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC