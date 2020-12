Duhalde: "el peor primer año de todos los gobiernos desde 1983"

El ex presidente fue muy crítico con el primer año de mandato de Alberto Fernández. Foto: Archivo

El expresidente Eduardo Duhalde se expresó con duras palabras sobre la gestión de Alberto Fernández al frente del país.

"Estamos atravesando lo que es, para mi criterio, el peor primer año de todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia”, opinó Duhalde en el programa radial Sábado Tempranísimo.

El exmandatario manifestó que "cuando la crisis se agudiza, en vez de darse cuenta de que hay que hacer, hacen otra cosa". Declaró que no se puede entender que "trabajadores humildes no podían entrar a su provincia y las dirigencias miraban para otro lado, es una cosa increíble de un Gobierno de origen popular. Eso no puede suceder”.

En la entrevista en Radio Mitre sostuvo que “las decisiones que se toman cada vez son peores” y criticó la cantidad de funcionarios que tiene el Gobierno y que muchos de ellos no cuentan con experiencia.

Eduardo Duhalde también se refirió a las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández,quien dijo a los ministros y legisladores que "tengan miedo" que busquen "otro laburo".

"Es una falta de respeto absoluta al Presidente. Le gusta que lo maltraten. Esto no es un ninguneo, es peor, es atacar al Presidente”, dijo Duhalde sobre su opinión de las palabras de la expresidenta.