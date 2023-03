A cuánto cotizó el dólar, en una jornada con venta de reservas por US$ 145 millones

Hoy se vivió una jornada de estabilidad para el dólar blue, que operó hoy sin cambios a $ 377 para la venta. En cambio, el Banco Central (BCRA) volvió a sufrir con fuerza la incertidumbre financiera.

El máximo organismo regulador del país cerró su participación en el mercado con ventas por US$ 145 millones, frente a una escasa oferta de divisas. Según fuentes del mercado los pagos de importación de energía y otras importaciones, justificaron las ventas de la máxima autoridad monetaria que acumula en marzo ventas por US$ 549,50 millones y en el año llegan a US$ 1.635 millones.

Tras la suba del lunes el dólar blue cerró estable a $373 para la compra y $ 377 en la venta y la brecha con el dólar mayorista siguió en el 86,4%. El valor del blue es el más bajo entre las cotizaciones alternativas de la moneda norteamericana.

Mientras tanto, el dólar Qatar trepó hasta los $418,72 mientras que el turista o tarjeta, para consumos en el exterior ganó 84 centavos y se ofreció a $366,38.

El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva opera a $345,44, y el dólar sin impuestos cotizó a $209,36 para la venta según el promedio de los principales bancos privados, mientras que en el Banco Nación subió hasta los $208,75, y se amplió la apertura entre compra y venta a cuarenta centavos. El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, avanza 39 centavos hasta los $202,07.

Las cotizaciones financieras en la bolsa porteña bajaron levemente y el dólar contado con liqui, operado con el bono Global 2030 se ofreció a $393,11 y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubica en el 94,4%.El dólar MEP, operado también con el bono Global 2030, cayó $1,75 y cotiza a $377,76, con una diferencia con el oficial del 86,8%.

Con información de Noticias Argentinas