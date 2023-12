Andrés Asiain: «La solución que plantea Milei para las Leliqs es un berretín contable de los monetaristas»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Andrés Asiain hizo un análisis de los resultados económicos de la gestión saliente y planteó algunas líneas de lo que puede venir con el gobierno de Javier Milei.

PREGUNTA: ¿Qué balance hacés de la gestión económica del gobierno saliente?

RESPUESTA: Como punto positivo, Argentina logró mantener elevados niveles de actividad económica y bajos niveles de desempleo. Incluso se logró en plena pandemia que la crisis no haya sido tan brusca, mantener la cadena de pagos, que no se corte el financiamiento de las empresas, mantener en gran parte la masa salarial y la intervención del Estado. Entre las principales debilidades resalta el salto en las tasas de inflación, lo peor en términos de resultados ha sido la política para controlar la inflación, no ha habido un programa de estabilización, se ha intentado mantener medidas que ya habían fracasado en otros momentos. El error de concepción fue pensar que la política económica tenía que esperar la resolución de la temática de la deuda. Un gobierno que se asumía que iba a resolver los problemas de la gente terminó manteniéndolos o agravándolos.

P: ¿Es una responsabilidad compartida entre Guzmán y Massa?

R: El error más grave de Guzmán, aparte de las negociaciones no muy firmes de la deuda, fue que en los primeros dos años Argentina tuvo un superávit de divisas impresionante, y no acumuló un dólar, se lo fugaron todo a través de pagos de deuda con privados por importaciones innecesarias y dibujadas. A la salida de la pandemia, agotó los pocos dólares que había en una recuperación muy veloz a costa de dejar después la economía al borde del abismo y a un gobierno que tenía que ir a las elecciones sin margen para hacer política económica. A Massa lo llamaron como bombero porque el oficialismo leyó que estaba acorralado y buscó el jugador más pro-mercado y pro-norteamericano que tenía. Pusieron un candidato para negociar con Estados Unidos, lo mismo con los sectores empresariales, pidiendo una tregua para generar un mínimo de gobernabilidad. Lo logró relativamente muy condicionado.

P: ¿Qué expectativas de baja de la inflación te genera Milei?

R: Va a provocar una aceleración en un principio. Lo que se sabe es que la dolarización sin dólares se pospuso, que era lo más inflacionario que podía haber. Pero queda el plan motosierra, van por cinco punto. Los meses siguientes van a empezar con una política de reducir subsidios, permitir aumento de combustibles, tarifas y ver si Caputo consigue algunos dólares para liberar el cepo y avanzar a una unificación cambiaria a un dólar oficial mucho más alto. En esa etapa, la inflación corre riesgo de subir a más del 200%. La inflación de tres dígitos se puede sostener en un tiempo prolongado sin estallidos sociales, esa es la experiencia de muchos países de América Latina en los 80. Se pasaría a la hiper si en ese intento de unificación cambiaria consiguen muy pocos dólares, ese sería el error más grave. Están siendo más mesurados en la idea de cómo liberar el cepo, hay que ver cómo avanza.

P: ¿Crés conveniente pasar un régimen de tipo de cambio fijo?

R: Tendría que ser, en todo caso, parte de un programa de estabilización, si no, vas a fracasar incluso en frenar la inflación. La dolarización es la más brutal posibilidad de fijación del tipo de cambio. La convertibilidad es otra pero tiene que ser en un marco de un plan de estabilización. Para no fracasar se deben frenar las pujas distributivas, si no podés tener inflación y eso va generando un retraso del tipo de cambio que no lo podés sostener. Es el gran riesgo de los planes de estabilización que tengan como herramienta fundamental la estabilidad cambiaria. Desde el CESO planteamos algo similar a lo que hizo Brasil con el Plan Real, que es crear una moneda estable anclándola a una moneda indexada, como el UVA. Estabilizaron todos los precios en esa moneda y después hicieron el cambio de la moneda oficial por la indexada. Rompieron la inercia porque los contratos se reescribieron en una moneda estable, los precios relativos ya se habían estabilizado antes, por lo tanto controlaron la puja y pasaron a un régimen de estabilidad de precios. Esto le permitió a Brasil, cuando tuvo presiones cambiarias, mantener el real, no tener explosión bancaria ni social y es una de las claves de por qué en Brasil la gente no piensa en dólares: su plan de estabilización no estuvo basado en el dólar. Si el gobierno quisiera avanzar en un plan de estabilización que resuelva problemas a mediano o largo plazo, es más factible imitar el Plan Real que la convertibilidad en una versión extrema de dolarización

P: ¿Cuán urgente considerás que es el desarme de los pasivos remunerados del Banco Central?

R: Son bombas imaginarias. La bomba de las Leliqs en realidad es la bomba de los plazos fijos porque las Leliqs los bancos no pueden venderlas, les prohíben comprar dólares. El riesgo es que haya una salida de depósitos, que vayan todos a comprar dólares, quiebren los bancos, se arme un corralito y aparte estalle el dólar. La solución que plantea Milei y estos genios es un berretín contable de los monetaristas que no sirve para nada. Plantean que los bancos, en vez de meter la plata en Leliqs, le compren bonos al Tesoro. Tendrías el mismo sistema, los mismos plazos fijos, lo único es que en vez de tener como respaldo una Leliq van a tener un bono del Tesoro. Los plazos fijos van a presionar sobre los dólares lo mismo. Es incluso más riesgoso porque el Banco Central compra y vende las Leliqs a un precio prefijado, son estables en valor y están muy reguladas. Los bonos del Tesoro no. Los plazos fijos en vez de estar respaldados por un título relativamente estable se están respaldando con un título muy inestable. El plan de los genios liberales es ‘quedate tranquilo que como vamos a hacer el plan motosierra el mercado va a creer en nosotros y esos bonos van a valer mucho’. Si Argentina hace un plan de estabilización creible, que logre acumulación de reservas y estabilidad macroeconómica, los plazos fijos van a seguir estando en los bancos y no van a presionar sobre el dólar.

PERFIL

Andrés Asiain

Licenciado en economía, por la Universidad de Buenos Aires.

Doctor en ciencias sociales, por la Universidad de Buenos Aires.

Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (C.E.S.O.).

Profesor de Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.