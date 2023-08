Ariana Onega: “Poner una tienda online es accesible, simple y multiplica la llegada del negocio”

Las historias de quienes emprenden, suelen estar plagadas de escollos, fracasos y tropiezos. Pero también de oportunidades, coincidencias y crecimiento exitoso. Es el caso de Ariana Onega, fundadora de Empretienda. La joven empresaria visitó Neuquén para participar de Experiencia Endeavor, y en diálogo con PULSO relató su recorrido hasta llegar a ser en la actualidad product manager de e-commerce de Ualá.

PREGUNTA: ¿Cómo inicia tu recorrido emprendedor?

RESPUESTA: Por mi formación en ingeniería comercial y a raíz del contacto con una asociación civil de mujeres emprendedoras de la economía social, y ante la oportunidad de emprender, comencé a interesarme en comercio electrónico y medios digitales. Inicié un camino de capacitación con estas mujeres ofreciendo herramientas en marketing y en redes sociales, y detecté que ninguna vendía online. El foco de estas mujeres era la presencialidad, principalmente en las ferias. Hablamos de mujeres que si no vendían, no tenían para dar de comer a sus hijos.

P: Allí surgió la necesidad que había que satisfacer…

R: Exacto. Lo que comencé a preguntarme es ‘por qué estas mujeres no tienen tienda online’. Como es que no usan mercadolibre o Tienda Nube. Y los relatos de ellas indicaban que era muy caro, que no tenían el conocimiento suficiente, o que su marca era demasiado pequeña como para tener una tienda online. En ese momento junto a mi socio surgió la idea de crear una plataforma para que las mujeres emprendedoras pudieran armar una tienda online simple, rápido y accesible. Así nació Empretienda, en la que cualquiera puede poner su negocio en la web.

P: ¿Como siguió el proceso de puesta en marcha del proyecto?

R: Hacia septiembre de 2017, ya teníamos un producto mínimo viable (MVP), lo que equivale a tener el producto listo para lanzarlo al mercado y probarlo. Pero nunca lo lanzamos. Nos daba terror la competencia con gigantes como mercadolibre o Tienda Nube. Recién en agosto de 2019, decidimos dejar nuestros respectivos trabajos, y enfocarnos en Empretienda para probarnos a nosotros mismos de que el proyecto era posible. Decidimos hacer el lanzamiento en febrero de 2020, y así fue. En marzo de 2020 llegó la pandemia. Y nos encontramos con que se creaban 300 tiendas por día, y éramos mi socio y yo solos, en un mono ambiente de 25 m2.

P: Fue el despegue…

R: El crecimiento fue exponencial durante 2020, por una clara necesidad del mercado: no se podía hacer otra cosa que vender online. Y en ese contexto, nosotros teníamos la plataforma más simple. Fuimos los primeros en salir al mercado con un plan que no cobra comisión por venta. Fue muy disruptivo en el mercado, porque una de las principales barreras para los emprendedores es la cantidad de comisiones que deben pagar para poder trabajar.

P: ¿Cómo fue manejar semejante crecimiento?

R: A mediados de 2021 llegamos a un techo. Éramos un equipo de unas 15 personas y ya no podíamos dar un salto exponencial, con lo cual empezamos a buscar financiación. Hicimos una serie de rondas de inversión, y en medio de esa búsqueda comenzaron a llegar ofertas para comprar Empretienda, a lo que yo me negaba rotundamente. Pero ante la cantidad de ofertas, y habiéndonos asesorado detectamos que era un buen momento para vender. Alguien me preguntó ‘si tuvieras que vender sí o sí ¿a quién te gustaría venderle Empretienda?’. Y mi respuesta inmediata fue ‘se la vendería a Ualá’.

P: ¿Por qué Ualá?

R: Fui de las primeras 100.000 usuarias de Ualá. Siempre me gustó la plataforma, su versatilidad, la sencillez. Es más siempre la recomendé, incluso antes de crear mi propia plataforma. Cuando daba clases en Rosario, les daba como tarea a mis alumnas darse de alta en Ualá, para incursionar en el e-commerce.

En Neuquén. Ariana Onega relató su recorrido emprendedor en Experiencia Endeavor.

P: ¿Como fue el encuentro con Ualá?

R: No teníamos contacto alguno con Ualá, pero yo estaba segura de que nuestra idea iba a ‘matchear’ perfecto. Una persona del equipo tenía un contacto de Whatsapp de alguien de Ualá, y envió un mensaje diciendo ‘Hola ¿les interesa comprar Empretienda?’. Y para nuestra sorpresa la respuesta fue ‘Sí, nos interesa’. Justo Ualá estaba iniciando con toda su vertical de cobros para procesar pagos con tarjeta, que hoy se llama Ualá Bis, y Empretienda funciona muy bien en ese ecosistema. En abril de 2022 se concretó la venta, y como equipo nos incorporamos al universo Ualá. En mi caso sigo conduciendo Empretienda, y soy la product manager de e-comerce dentro de Ualá Bis.

P: ¿En qué consiste Ualá Bis’

R: Históricamente Ualá se concentraba en el consumidor que necesita una tarjeta y gestionar el pago de los servicios. Con Ualá Bis, se empieza a enfocar en cambio en las necesidades de los emprendedores, negocios y comercios. Uno de los principales desafíos en Argentina es, al momento de empezar a vender, cómo hacer para poder operar con todas las tarjetas. Un pequeño emprendedor no puede darse vuelta y hablar con Visa, Máster o Amex para obtener su licencia. Allí entran los agrupadores de pago, donde el gigante es mercadopago. En ese universo, Ualá Bis le facilita la operatoria al emprendedor para poder cobrar, con las comisiones más baratas del mercado. Ofrece por ejemplo, distintos tipos de dispositivos de cobro, en base al tamaño y envergadura del negocio. Y a medida que el negocio crece, ofrece además otro tipo de soluciones, como poder cobrar en la tienda online, integrando con plataformas como Tienda Nube.

PERFIL

Ariana Onega tiene 27 años y es Licenciada en Ingeniería Comercial (Universidad Abierta Interamericana).

CEO y co-Fundadora de Empretienda, plataforma online que permite crear y administrar tiendas de e-Commerce.

Desde abril de 2022 es product mannager de e-commerce de Ualá Bis, desde deonde se ofrecen soluciones de gestión y cobros para emprendedores, pymes y negocios.