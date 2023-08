Pago al FMI con un préstamo de Qatar: cuáles son los próximos vencimientos

La Argentina le pagará al Fondo Monetario Internacional (FMI) los US$ 765 millones del vencimiento de deuda que opera hoy, con fondos provenientes de un préstamo realizado por Qatar de derechos especiales de giro (DEG), la moneda que emplea el organismo, anunció el Palacio de Hacienda.

Este préstamo forma parte del Acuerdo de Facilidad que el ministro de Economía, Sergio Massa, negoció con Qatar, a partir del cual este país le presta a la Argentina 580 millones de DEG, equivalentes a U$S 775 millones.

El acuerdo establece que el préstamo se hace a la tasa interés variable del FMI aplicable a los DEG, actualmente en 4,033% anual, sin sobretasa adicional ni comisión de ningún tipo para Qatar.

“La Argentina paga sin usar reservas por un acuerdo de Massa con Qatar. Por primera vez en la historia, Qatar realiza una operación de crédito con la Argentina”, explicaron esta mañana fuentes del Palacio de Hacienda.

También, subrayaron que este acuerdo “lo negoció Massa directamente con el equipo económico de Qatar en el más absoluto hermetismo”.

“Dado que las fechas previstas para la aprobación del Staff Level Agreement (SLA) por el FMI y que el tiempo mínimo necesario para que las autoridades argentinas implementen las medidas comprometidas exceden las fechas de vencimiento de los Special Drawing Rights (SDR), fueron realizadas gestiones con Qatar, a fin de poder cumplir con las obligaciones asumidas con el citado Fondo”, precisa el decreto.

Los próximos vencimientos de Argentina con el FMI

Los próximos vencimientos que la Argentina debe afrontar con el FMI son: 21 de septiembre US$923 millones en amortización de capital; 30 de octubre US$ 2.652 millones en amortización de capital; 30 de noviembre US$ 830 millones de intereses, y 31 de diciembre US$ 923 millones en amortización de capital.

Con el desembolso que se espera para dentro de dos semanas se cubrirían las obligaciones hasta octubre.

Para el resto de los vencimientos se dependerá de un eventual desembolso en noviembre a cambio del cumplimiento de una serie de exigencias que se conocerán cuando el Directorio del organismo, apruebe el Staff Level Agreement (SLA).