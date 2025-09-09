Bonos en verde y acciones en rojo: la reacción de los inversores tras el revés oficialista

Los mercados argentinos registraron este martes movimientos mixtos luego de la fuerte reacción del lunes a la contundente derrota del Gobierno en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,3%, cerrando en 1.728.447 puntos, tras haberse hundido más de 13% en la rueda anterior. Entre los ADRs y acciones argentinas en Wall Street predominó la baja, aunque destacaron subas de Pampa Energía (3,9%), tras anunciar la recompra de acciones por USD 100 millones, y YPF (2,8%), que cerró en USD 26,84, informó Infobae.

En contraste, los bonos soberanos en dólares mostraron un rebote del 2,2% promedio luego de haber caído 8% el lunes. El riesgo país, medido por JP Morgan, se mantuvo cercano a los 1.100 puntos básicos, su nivel más alto desde mediados de octubre de 2024.

«El rebote de los bonos refleja un respiro táctico tras el sell-off, aunque la volatilidad podría no haber terminado», señaló el analista financiero Christian Buteler.

La derrota de Javier Milei en Buenos Aires genera incertidumbre económica y mueve al dólar al alza

El resultado electoral, con una diferencia de 13,5 puntos a favor de la oposición, generó incertidumbre sobre la capacidad del presidente Javier Milei de avanzar con su agenda económica, especialmente en un contexto donde la macroeconomía aún no cubre las necesidades básicas de gran parte de la población. Como respuesta inmediata, el mandatario ultraliberal conformó una mesa política para agilizar cambios y abrió el diálogo con gobernadores.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista mostró una leve suba a $1.416,50, tras haber alcanzado un máximo nominal histórico de $1.450 el lunes, todavía dentro de la banda de flotación. “Los mercados esperaban una pérdida del oficialismo, pero no tan grande como ocurrió. Lo positivo es que por el momento el dólar no tocó la banda superior”, destacó el economista Santiago Bulat, socio de Invecq Consultora Económica.

En cuanto a la política monetaria, las tasas de interés rondan el 50% nominal anual, con un encaje bancario del 53,5%, el más alto desde principios de 1990, lo que sigue constituyendo un freno para la actividad económica, según Bulat.

Finalmente, los operadores también están atentos a la licitación de deuda interna en pesos prevista para el miércoles, por más de 7,5 billones de pesos, un indicador clave para medir la liquidez del mercado en las próximas semanas.

«Los inversores buscan una rápida recalibración política que permita oxigenar las expectativas económicas rumbo a las elecciones legislativas de octubre, mientras se ajusta el dólar y se observan los movimientos del Gobierno post comicios de Buenos Aires», evaluó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.