Mercados financieros atentos a las elecciones en la provincia de Buenos Aires: dólar y bonos bajo lupa

El cierre de las elecciones bonaerenses deja un clima de incertidumbre en los mercados, donde inversores y empresas esperan cómo reaccionará el dólar y los indicadores financieros en la apertura de este lunes.

El dólar oficial comenzará la jornada alrededor de los $1380, mientras que el dólar paralelo y los dólares financieros muestran movimientos moderados al alza, informó el medio TN. La semana pasada, el riesgo país superó los 900 puntos, señalando una mayor cautela de los inversores.

Para contener la presión sobre el tipo de cambio, el Gobierno decidió intervenir de manera temporal utilizando recursos propios del Tesoro, sin afectar las reservas ni los fondos del FMI.

Según fuentes oficiales, la intención es garantizar liquidez y evitar sobresaltos que puedan impactar en la economía durante el período preelectoral.

El Tesoro, que dispone de alrededor de US$1700 millones depositados en el Banco Central, apunta a sumar oferta en momentos estratégicos para calmar la tensión en el mercado y mantener cierta estabilidad mientras se procesan los resultados electorales.

El riesgo país superó los 900 puntos

Lo que el gobierno no puede manejar es el ánimo de los inversores externos, que se alejaron de los bonos argentinos, generando otra ola de «rojos en sus cotizaciones. Por ello, el riesgo país quebró los 900 puntos, valor más que nada simbólico porque por encima de los 500 puntos nada le sirve el horizonte financiero del país.

En un informe publicado recientemente, el JP Morgan señalo: «La volatilidad política, y no el agotamiento del programa económico, es la principal fuente de inestabilidad. Superar las elecciones debería colaborar para restablecer la calma en los mercados«.

El resultado de las elecciones de este domingo será la primera señal para despejar incógnitas. Más allá de lo que pase en la primera o tercera sección electoral, el foco estará puesto en la cantidad de votos totales, que será usado como testeo de la nacional del 26 de octubre cuando se juega la conformación del Congreso Nacional.