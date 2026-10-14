Cada empleado tiene un «mellizo» de IA: la empresa que se volvió mucho más productiva con la misma cantidad de gente

Cada trabajador de la empresa tiene asignado un agente de IA que contesta sus correos y revisa reportes. (Imagen ilustrativa)

En esta empresa, cada trabajador tiene un compañero al que nunca le ve la cara. Lo llaman twin o «mellizo»: es un agente de inteligencia artificial (IA) que contesta sus correos, revisa reportes e incluso se comunica con los asistentes virtuales de los otros empleados.

El caso lo contó el periodista especializado en Economía Pablo Wende durante su columna en Río Negro Radio. Wende, que también es profesor universitario, invitó esta semana a una de sus clases a un importante ejecutivo vinculado a la industria financiera. Durante casi dos horas, el invitado habló del impacto tecnológico en el sector y de su propia organización, una firma de unos 180 empleados que provee servicios a los bancos.

En medio de la charla, el directivo lanzó una frase: «Hace dos años que no tomamos un solo empleado». El motivo, explicó, es que la compañía está haciendo «un uso muy intensivo de la inteligencia artificial».

Agentes de IA en el organigrama: 30 «empleados» y ninguno es humano

Para graficarlo, el invitado mostró el organigrama del área de su CTO, el máximo responsable de tecnología de la empresa. Debajo de él figuraban 30 empleados, todos incorporados este mismo año.

«Vos decís: ¿pero no me dijiste que no habían contratado a nadie?», acotó Wende al aire. La aclaración llegó enseguida: ninguno de esos 30 es una persona. Son agentes de inteligencia artificial que elaboran reportes y responden consultas.

Según el ejecutivo, con este esquema la productividad de la empresa se multiplicó por cuatro. La compañía, que antes no tenía buenos resultados, pasó a ganar dinero porque se volvió «mucho más eficiente con la misma cantidad de gente». La automatización llegó a tal punto que dieron de baja a su agencia de publicidad externa: ahora arman sus propias campañas con herramientas de IA.

La única excepción en estos dos años, según el ejecutivo, fueron especialistas en inteligencia artificial.

La transformación, sin embargo, requiere fuertes inversiones. La empresa paga unos 700.000 dólares por estos servicios. Dar el siguiente salto tecnológico costaría 3 millones de dólares, una cifra que hoy no puede afrontar. Por eso, el objetivo inmediato de la firma es hacer más eficiente el uso de las herramientas que ya tiene.

«Entry point»: por qué la IA pone en riesgo el primer empleo de los jóvenes

«Yo no estoy preocupado por nosotros, a nosotros nos va bien. Estoy preocupado por mis hijos«, confesó el ejecutivo a Wende en la clase.

La inquietud apunta a lo que en el mercado laboral se conoce como entry point (punto de entrada), una problemática de la que, advirtió, todavía se habla poco. Durante décadas, un joven que terminaba sus estudios ingresaba a una empresa para hacer tareas rutinarias y desde allí aprendía el oficio «haciéndose de abajo».

«Esa tarea rutinaria, un poquito más pesada, que se la dabas al pasante, ya está, no existe más. Eso ya lo hace la inteligencia artificial«, explicó el directivo.

Wende remarcó que el fenómeno no es exclusivo de la Argentina y lo ilustró en primera persona: su hija está terminando una carrera vinculada al marketing y, dijo, el panorama «no es fácil». A su juicio, en los próximos cinco años habrá un cambio drástico en la elección de carreras universitarias, cuando los estudiantes vean que quienes siguieron su mismo camino no consiguen trabajo o reciben salarios muy bajos.

Bancos y fintechs usan agentes de IA para cobrar deudas por teléfono

Para dimensionar la velocidad del cambio, Wende sumó otro ejemplo que le contaron en una fintech. En el país hay unos 6 millones de personas con deudas atrasadas, lo que vuelve imposible contactarlas una por una.

Para resolverlo, bancos y fintechs entrenaron agentes conversacionales de IA que no solo envían recordatorios por WhatsApp: llaman por teléfono, hablan «en argentino» y ofrecen planes de pago. El realismo es tal que muchos deudores no se dan cuenta de que están hablando con una máquina.

Mientras el personal de cobranzas trabajaba de 9 a 18, estos sistemas operan de 9 a 20 y hacen muchas más llamadas por hora. Es una tecnología que, según destacó Wende, hace apenas un año no existía.

Empleo formal en 2026: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

La irrupción de estas herramientas coincide con un año de caída del empleo formal, un dato que Wende también mencionó en su columna.

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre diciembre y julio se perdieron 100.262 puestos de trabajo registrados en el país. La mayor parte de la baja se concentró en los asalariados privados, sobre todo en la industria manufacturera (26.157 puestos menos) y en comercio y reparaciones (24.008). También retrocedieron el empleo público, los autónomos y los monotributistas sociales. El monotributo fue la única categoría que creció de manera relevante.

La tendencia nacional, no obstante, tuvo excepciones. Solo cinco provincias sumaron empleo privado registrado en este período, encabezadas por Neuquén (6.909 puestos nuevos) y Río Negro (2.245).

Esa pérdida responde sobre todo a la situación económica y a la apertura, no a la inteligencia artificial. Pero Wende advirtió que este fenómeno deberá empezar a tenerse en cuenta al analizar las cifras laborales, en especial las de quienes buscan su primer empleo.

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