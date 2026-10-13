El Banco Central compró US$291 millones, la cifra más alta desde julio.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este martes US$291 millones en el mercado oficial de cambios. Se trata de la adquisición diaria más alta registrada desde fines de julio, un resultado que representa un fuerte espaldarazo para la estrategia financiera del Gobierno.

Con esta fuerte inyección, las reservas brutas del organismo escalaron hasta los US$49.839 millones y lo dejaron a un paso de quebrar la barrera de los US$50.000 millones. La absorción de divisas de hoy interrumpió la tendencia de las últimas semanas, período en el cual la autoridad monetaria había moderado notablemente el ritmo de acumulación de reservas.

Desde el ministerio de Economía explicaron que la reactivación de estas compras masivas responde de manera directa al plan del equipo económico de fortalecer la posición externa del país. La prioridad oficial sigue siendo acelerar el acopio de divisas netas, un paso considerado clave para garantizar los pagos y afrontar los exigentes compromisos financieros que vencen en los próximos meses.

La dinámica que exhibe el BCRA en lo que va del mes refleja un cambio de ritmo drástico respecto del período anterior. En solo siete jornadas operativas, el organismo captó US$341 millones.

Para dimensionar la velocidad de las intervenciones actuales, esta cifra equivale al 72% de todas las adquisiciones que la entidad había logrado realizar a lo largo de todo el mes previo, cuando totalizó compras por US$474 millones.

Especialistas del mercado señalaron que la evolución de estas intervenciones oficiales responde de manera directa a la interacción entre la oferta de divisas en el mercado y la demanda privada de dólares. En el escenario actual, el incremento en la disponibilidad de moneda extranjera le permite al BCRA absorber una mayor proporción de fondos sin la necesidad de generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.