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Economía

El riesgo país trepó a 597 puntos en una jornada de suba de las acciones argentinas

El indicador de JP Morgan llegó a los 597 puntos básicos por la caída de los bonos soberanos y las dudas sobre el financiamiento de 2027. En contraste, el Merval avanzó un 1,5%, impulsado por las acciones energéticas y bancarias.

Redacción

Por Redacción

Riesgo país. Foto: NA

Riesgo país. Foto: NA

El riesgo país trepó este martes hasta los 597 puntos básicos, impulsado por la caída de los bonos soberanos en dólares y un contexto internacional desfavorable. La suba interrumpió la estabilidad de las últimas jornadas y reavivó las dudas del mercado sobre las necesidades de financiamiento de cara a 2027.

El riesgo país subió a 597 puntos

En contraste, el índice S&P Merval avanzó un 1,5% al cierre de la rueda, pese a las pérdidas registradas en los principales mercados de Wall Street. Las acciones locales encontraron impulso en los sectores energético y bancario, en una jornada marcada por el comportamiento dispar de los activos argentinos.

En renta fija, según NA, los títulos públicos en dólares retrocedieron un promedio del 0,3%, en una pausa luego de las subas de las sesiones anteriores. Analistas del mercado interpretaron el movimiento como una toma de ganancias y una etapa de consolidación.

La evolución del riesgo país genera preocupación porque su aumento encarece el acceso al financiamiento externo tanto para el Estado como para las empresas argentinas.


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El riesgo país trepó este martes hasta los 597 puntos básicos, impulsado por la caída de los bonos soberanos en dólares y un contexto internacional desfavorable. La suba interrumpió la estabilidad de las últimas jornadas y reavivó las dudas del mercado sobre las necesidades de financiamiento de cara a 2027.

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