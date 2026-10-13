El riesgo país trepó a 597 puntos en una jornada de suba de las acciones argentinas

El riesgo país trepó este martes hasta los 597 puntos básicos, impulsado por la caída de los bonos soberanos en dólares y un contexto internacional desfavorable. La suba interrumpió la estabilidad de las últimas jornadas y reavivó las dudas del mercado sobre las necesidades de financiamiento de cara a 2027.

El riesgo país subió a 597 puntos

En contraste, el índice S&P Merval avanzó un 1,5% al cierre de la rueda, pese a las pérdidas registradas en los principales mercados de Wall Street. Las acciones locales encontraron impulso en los sectores energético y bancario, en una jornada marcada por el comportamiento dispar de los activos argentinos.

En renta fija, según NA, los títulos públicos en dólares retrocedieron un promedio del 0,3%, en una pausa luego de las subas de las sesiones anteriores. Analistas del mercado interpretaron el movimiento como una toma de ganancias y una etapa de consolidación.

La evolución del riesgo país genera preocupación porque su aumento encarece el acceso al financiamiento externo tanto para el Estado como para las empresas argentinas.