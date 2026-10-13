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Economía

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre 2026: se desaceleró la suba de las canastas básicas

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la línea que mide la pobreza ya incrementó 24,7% en lo que va del año, mientras que la de la indigencia escala a 25,3%. Ambos índices incrementaron por debajo del IPC el mes pasado, pero en el acumulado superan la variación de precios en lo que va del 2026.

Gabriel Jara

Por Gabriel Jara

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre de 2026 fue del 1,9% este martes 13 de octubre. A la par, anunciaron que las canastas incrementaron por debajo de la inflación. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre el mes pasado.

En septiembre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que marca la línea de la indigencia- y la Canasta Básica Total (CBT) -que sirve para medir la pobreza– incrementaron 1,7%. En agosto 2026, con un IPC del 1,7%, la CBA y la CBT habían subido un 2,6%.

De esta forma, ambas canastas reportan un aumento acumulado por encima de la inflación (23,6%): la CBT ya subió 24,7% en lo que va del año, mientras que la CBA incrementó 25,3%. Medido interanual, subieron 38,7% y 40,0%, respectivamente.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre 2026

Según el Indec, para que un adulto no sea indigente en septiembre 2026 requirió $239.058, y para superar la línea de la pobreza necesitó $528.319.

Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.632.505 para estar por encima de la línea de la pobreza. En el mes anterior, este mismo grupo demandó $1.605.497 para no ser pobre, mientras que en septiembre de 2025 la cifra era de $1.176.852.

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Cuáles fueron los mayores aumentos en septiembre 2026

El Indec precisó que los rubros que subieron por encima de la inflación en septiembre de 2026 fueron:

  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,1%.
  • Educación: 3,0%.
  • Comunicación: 2,5%.
  • Salud: 2,4%.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,0%.

Por su parte, los segmentos «Bienes y servicios varios» y «Recreación y cultura» incrementaron a la par de la inflación (+1,9%).

Mientras tanto, los rubros que subieron por debajo del IPC fueron:

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,6%.
  • Transporte: 1,5%.
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,4%.
  • Prendas de vestir y calzado: 1,4%.
  • Restaurantes y hoteles: 1,1%.


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Pobreza

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre de 2026 fue del 1,9% este martes 13 de octubre. A la par, anunciaron que las canastas incrementaron por debajo de la inflación. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre el mes pasado.

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