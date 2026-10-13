Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre 2026: se desaceleró la suba de las canastas básicas

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de septiembre de 2026 fue del 1,9% este martes 13 de octubre. A la par, anunciaron que las canastas incrementaron por debajo de la inflación. Cuánto necesitó una familia para no ser pobre el mes pasado.

En septiembre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que marca la línea de la indigencia- y la Canasta Básica Total (CBT) -que sirve para medir la pobreza– incrementaron 1,7%. En agosto 2026, con un IPC del 1,7%, la CBA y la CBT habían subido un 2,6%.

De esta forma, ambas canastas reportan un aumento acumulado por encima de la inflación (23,6%): la CBT ya subió 24,7% en lo que va del año, mientras que la CBA incrementó 25,3%. Medido interanual, subieron 38,7% y 40,0%, respectivamente.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre 2026

Según el Indec, para que un adulto no sea indigente en septiembre 2026 requirió $239.058, y para superar la línea de la pobreza necesitó $528.319.

Por otra parte, una familia tipo (compuesta por cuatro integrantes) precisó de $1.632.505 para estar por encima de la línea de la pobreza. En el mes anterior, este mismo grupo demandó $1.605.497 para no ser pobre, mientras que en septiembre de 2025 la cifra era de $1.176.852.

Cuáles fueron los mayores aumentos en septiembre 2026

El Indec precisó que los rubros que subieron por encima de la inflación en septiembre de 2026 fueron:

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,1%.

Educación: 3,0%.

Comunicación: 2,5%.

Salud: 2,4%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,0%.

Por su parte, los segmentos «Bienes y servicios varios» y «Recreación y cultura» incrementaron a la par de la inflación (+1,9%).

Mientras tanto, los rubros que subieron por debajo del IPC fueron: