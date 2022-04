Cambios en el calendario de pagos de Anses por los feriados: AUH, jubilaciones y nuevo bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) arrancó con el calendario de pagos de abril con los cobros de las Pensiones No Contributivas (PNC), según terminación de documento. Durante la semana se sumarán otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

El organismo previsional y el Gobierno nacional buscan acompañar a los sectores más vulnerables con ayudas económicas y programas de asistencia, como el Plan Mi Pieza o la Tarjeta Alimentar, ambas del Ministerio de Desarrollo Social. En esa línea, confirmaron que habrá un nuevo bono para jubilados y pensionados que alcanzaría también a titulares de la AUH.

Una particularidad que tiene el cronograma de pagos este mes es que sufrirá algunas modificaciones debido a los feriados de abril.

Qué días son feriados en abril 2022

Los feriados de abril son los siguientes:

– Sábado 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

– Jueves 14 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

– Viernes 15 de abril: Viernes Santo

El calendario de pagos de Anses no se vio afectado por el feriado del 2 de abril, pero sí se modificará con las fechas de Semana Santa (14 y 15 de abril).

Durante esos días, el organismo que conduce Fernanda Raverta no otorgará haberes ni pagos por programas sociales. Los cambios impactarán en las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo (AUE), Tarjeta Alimentar, jubilaciones y pensiones.

El jueves santo no es feriado nacional, sino que se estableció como un día no laborable. De esta manera, los empleadores decidirán si se trabaja o no, excepto en bancos, seguros y actividades afines. La Anses decidió suspender sus actividades.

Pago jubilados abril 2022

Jubilaciones y pensiones con haberes que no superen los $36.676

Documentos terminados en 0: viernes 8 de abril

Documentos terminados en 1: lunes 11 de abril

Documentos terminados en 2: martes 12 de abril

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 4: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 5: lunes 18 de abril

Documentos terminados en 6: martes 19 de abril

Documentos terminados en 7: miércoles 20 de abril

Documentos terminados en 8: jueves 21 de abril

Documentos terminados en 9: viernes 22 de abril

Jubilaciones y pensiones con haberes que superen $36.676

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 25 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: martes 26 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 27 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: jueves 28 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 29 de abril

Fechas de cobro AUH abril 2022

Documentos terminados en 0: viernes 8 de abril

Documentos terminados en 1: lunes 11 de abril

Documentos terminados en 2: martes 12 de abril

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 4: lunes 18 de abril

Documentos terminados en 5: martes 19 de abril

Documentos terminados en 6: miércoles 20 de abril

Documentos terminados en 7: jueves 21 de abril

Documentos terminados en 8: viernes 22 de abril

Documentos terminados en 9: lunes 25 de abril

Asignación por Embarazo en abril

Documentos terminados en 0: lunes 11 de abril

Documentos terminados en 1: martes 12 de abril

Documentos terminados en 2: miércoles 13 de abril

Documentos terminados en 3: lunes 18 de abril

Documentos terminados en 4: martes 19 de abril

Documentos terminados en 5: miércoles 20 de abril

Documentos terminados en 6: jueves 21 de abril

Documentos terminados en 7: viernes 22 de abril

Documentos terminados en 8: lunes 25 de abril

Documentos terminados en 9: martes 26 de abril

Tarjeta Alimentar abril 2022

El saldo de Tarjeta Alimentar se acredita el mismo día que la AUH, Asignación por Embarazo o Pensiones No Contributivas, según corresponda.

Las madres de 7 hijos o más que accedan a PNC cobrarán esta semana. En tanto, los titulares de AUH y AUE percibirán su prestación desde este viernes, según terminación de documento, hasta el 26 de abril. El 14 y 15 de abril se suspenderá el cobro, y se reanudará el lunes 18 de abril.

Nuevo bono para jubilados y AUH

El Gobierno confirmó que pagará un bono para jubilados y pensionados, pero continúan analizando los últimos detalles antes del anuncio oficial.

Potenciar Trabajo: cuando pagan el bono en abril 2022

Los beneficiarios de Potenciar Trabajo, el programa busca generar nuevas propuestas productivas de empleo, recibirán un bono de $6.000 que tiene el objetivo de acompañar a quienes cobren la prestación en la finalización de sus estudios.

El bono se enmarca en el plan «Volvé a estudiar», para titulares del Potenciar Trabajo que cumplan con estos requisitos:

– Ser mayor de 18 años

– Ser titular del Potenciar Trabajo

– Cursar estudios en el nivel primario, secundario o nivel superior

– La prestación y el bono se pagarán desde el 5 de abril.

Para consultar las fechas de cobro

A través de https://www.anses.gob.ar

En el calendario de pagos de Anses

En Mi Anses, con número de CUIL, y Clave de Seguridad Social.

Desde la página «Dónde cobro»: https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2.