¿Cayó la llegada de trabajadores «golondrinas» esta temporada en Río Negro?

En el inicio de la periodo frutícola 2024-2025 se registró el ingreso de al menos 3.000 trabajadores golondrinas a Río Negro, según datos aportados por la secretaría de Trabajo.

Inicialmente se esperaba que el número de personal permanente discontinuo cayera significativamente en esta cosecha como consecuencia de una intensificación de los controles de acceso. Sin embargo, se prevé que finalmente no existan grandes sobresaltos en el promedio final, aunque todavía es temprano para una estimación acabada.

“No notamos una merma, vemos que se mantiene de la misma manera. Seguramente en la segunda quincena de enero nos vamos a dar cuenta si existe o no una disminución. Pero todo apunta a que no”, precisaron desde la Secretaría de Trabajo de Río Negro ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

Los relevamientos que efectúa semanalmente el organismo se focalizan en los colectivos gratuitos dispuestos por las provincias de origen. Hay puestos de control en Puente Dique Catriel, Casa de Piedra y Río Colorado, los principales accesos del norte de la provincia.

“El control de vehículos de transporte de trabajadores golondrinas es esencial para monitorear y regular el ingreso de los trabajadores temporarios, especialmente aquellos acompañados por menores”, detallaron desde Trabajo.

Según esas observaciones en el inicio de la temporada y, hasta esta semana, se produjo el arribo de unas 3.000 personas. Sin embargo, el número no contempla a aquellos que deciden utilizar medios particulares para llegar a la Patagonia.

Estimaciones de la secretaría de Fruticultura revelan que el promedio de trabajadores discontinuos que llega a Río Negro en cada temporada asciende a las 17 mil personas. “Sabemos que el fuerte viene ahora”, anticiparon desde Provincia a la espera de comprobar si finalmente el número de temporarios se aproximará a la media este año.

La primera ola de trabajadores se registró a comienzos de noviembre. Se trató de personal que fue especialmente demandado para la fruta de carozo y que luego quedó a disposición para el resto de la cosecha.

Desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) aseguraron a este medio que no poseen registro de los ingresos de personal a Río Negro. Pero, en base a observaciones, consideran que el volumen de trabajadores durante se mantendrá igual al de otras temporadas.

“No creo que haya una disminución de gente, porque las empresas transportadoras siguen haciendo su negocio. Cada colectivo que llenan lo paga el gobierno de Tucumán”, destacó Samuel Barriga, representante de Uatre Roca.

Dato 3.000 trabajadores permanentes discontinuos arribaron -hasta el momento- a Río Negro en los colectivos gratuitos.

Por qué se esperaba una baja del trabajo golondrina en Río Negro

Para este año se esperaba una reducción en el volumen total de mano de obra en las chacras a raíz de la intensificación de los controles en las provincias de origen, principalmente en Tucumán.

A lo largo del 2024, la administración rionegrina mantuvo reuniones con el gobierno tucumano. La intención fue establecer criterios básicos para autorizar el envío de personas desde los servicios gratuitos de transporte.

“Nosotros fijamos criterios de que sean personas que por lo menos no tengan pedidos de captura, con recaudos mínimos de certificación de antecedentes. También nos interesa que lleguen con capacitaciones de higiene y seguridad, adopción de prácticas seguras, consumos problemáticos y violencia en el ámbito de trabajo”, mencionó semanas atrás la secretaria de Trabajo, María Avilez.

La mano de obra, ¿baja?

Esta temporada se esperaba una disminución de la mano de obra en las chacras. La estimación del sector frutícola responde a una caída del 30% en la producción de pera y del 10% en la de manzana, como consecuencia de las heladas tardías en los valles rionegrinos.

Sin embargo, desde el sindicato de trabajadores rurales mantienen cautela ante estos argumentos de los productores. Aseguran que la demanda de personal se mantiene y denuncian una precarización de los vínculos laborales.

“No creo que haya disminución de la mano de obra. Lo que sucede es que las empresas están tercerizando todo. Tenemos estas mal llamadas cooperativas de servicios que tienen a la gente trabajando en negro”, comentó el titular de Uatre Roca, Samuel Barriga.

Según observan desde Uatre, algunas empresas pasaron de tener un plantel cercano a los 300 empleados para pasar a un máximo de 20 en la misma superficie productiva. Aseveran que la reducción no responde a una disminución de la demanda de trabajo, sino a la evasión de cargas sociales. En ese sentido, el gremio solo se puede limitar a denunciar los hechos ante Trabajo.