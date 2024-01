Chau créditos Anses: el Gobierno suspendió los préstamos baratos para jubilados y trabajadores

En la mañana del primer día hábil de 2024, se publicó en el Boletín Oficial la resolución 1/2023 por la cual se suspende «transitoriamente» el otorgamiento de créditos Anses a bajas tasas para jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, entre otros.

La norma argumenta que «la declaración de emergencia previsional conlleva la necesidad de revisar la forma de invertir los activos de la cartera«, y que se debe «contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo (de Garantía de Sustentabilidad)».

Por estos motivos, «la actual inversión en el Programa de Créditos Anses, debe ser reanalizada considerando el contexto económico del país que torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar dentro del mercado de préstamos personales».

La suspensión en el otorgamiento de estos préstamos «es hasta tanto se estabilicen las variables económicas», reza la norma.

Así, las líneas de créditos que quedan suspendidas con la normativa son:

– Créditos Anses para jubilaciones y pensiones

– Créditos Anses para trabajadores en relación de dependencia

– Créditos Anses para Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez

– Créditos Anses para Pensión No Contributiva Madre de 7 hijos

– Créditos Anses para Pensión No Contributiva por Invalidez

– Créditos Anses para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

– Créditos Anses para pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos

La suspensión en el otorgamiento de estos préstamos «es hasta tanto se estabilicen las variables económicas y puedan evaluarse las condiciones financieras vigentes y los ajustes que eventualmente correspondan efectuar dentro del Programa», según reza la norma. Allí radicaría el carácter transitorio de la decisión.

«La actual inversión en el Programa de Créditos Anses, debe ser reanalizada», se indica en la resolución.

Los créditos del organismo para trabajadores en relación de dependencia se crearon tras las elecciones PASO 2023, y fueron impulsados por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. En un comienzo el monto máximo otorgable era de $400.000, pero el límite se amplió luego a $1.000.000.

El universo era amplio y las condiciones muy atractivas. Los trabajadores cuyo sueldo no superara los $1.980.000 podían solicitar un préstamos a una tasa nominal anual del 50%, a pagarse en 24, 36 o 48 cuotas con un período de gracia de 3 meses.

En el caso de los jubilados y pensionados las líneas tenían un límite máximo de $600.000 y para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de hasta $250.000, con una TNA del 29%.

En todos los casos, las tasas reales era muy y cada vez más negativas, debido a la alta y creciente inflación. La decisión del Gobierno se condice con el programa de ajuste fiscal iniciado a pocos días de asumir las funciones.