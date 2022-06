Devaluar o apretar el cepo: la decisión que acecha a Guzmán

Complicado. El Ministro Martín Guzmán sabe que en el corto plazo deberá tomar una decisión para fortalecer las reservas.

“Hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas del Banco Central, sobre todo con esta brecha”. La interpelación de Cristina Kirchner a Alberto Fernández durante el aniversario de YPF respecto a la necesidad de cuidar las divisas, pasó desapercibida para la mayoría. Los titulares de los diarios prefirieron poner el foco en el imperativo “usá la lapicera Alberto”, y la agenda política quedó al día siguiente signada por la salida de Matías Kulfas del gabinete.



Durante su discurso mano a mano con el Presidente, Cristina puso un ejemplo concreto que luego desató el tsunami en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Señaló sin nombrarlo a Paolo Rocca (Techint), por solicitar dólares a precio oficial para pagar importaciones a una subsidiaria propia en Brasil. Sin embargo el caso puntual de Rocca no es el único. Por el contrario, la sentencia de la Vice Presidenta respecto a los dólares con que cuenta el Banco Central (BCRA), es absolutamente descriptiva de la dinámica en el manejo de las divisas a precio oficial desde que se implantó el cepo cambiario en agosto de 2019.



El acuerdo con el FMI estipula que Argentina debe acumular reservas por u$s 4.100 millones durante el primer semestre del año, teniendo en cuenta que es la época de mayor ingreso de divisas. De hecho, la meta hasta el final de 2022 es de u$s 5.800 millones, lo que a priori colocaba una carga de acumulación de reservas de solo u$s 1.700 millones en la segunda parte del año.

Lo cierto es que al cierre del mes de mayo, el saldo positivo en las reservas era de solo u$s 1.683 millones. Implica que solo durante junio la autoridad monetaria debiera acumular u$s 2.417 millones, a razón de u$s 109 millones por día hábil.



Si se observa el saldo mensual de la compra neta de divisas (ver gráfico), se advierte que el mes en que el BCRA pudo comprar más fue mayo, con u$s 981 millones. Aun así, no pudo evitar que el saldo mensual de las reservas fuera negativo por u$s 357 millones (ver gráfico).



Durante el último año, los únicos meses en los que las reservas subieron fuerte, fueron julio de 2021 y marzo de 2022, cuando llegaron los últimos dos desembolsos del FMI (ver gráfico).



El punto es que la caída de las reservas se da en 2022, un año récord de entrada de dólares.

Los precios de la soja vuelan por los aires. Esta semana la cotización de la oleaginosa alcanzó su precio máximo en 10 años, superando los u$s 650 por tonelada.

En efecto, la liquidación de divisas de las cerealeras en los cinco primeros meses del año, es por lejos la más alta de la historia. Entre enero y mayo de este año ingresaron u$s 15.329 millones por liquidación de las exportadoras. Nunca antes había entrado semejante cantidad de dólares en solo cinco meses. Ni siquiera en 2008, año en que la cotización récord de los granos generó la disputa entre el gobierno y el campo en torno a las retenciones móviles.



“Al Banco Central se le van los dólares como agua entre los dedos” dijo esta semana el ex Presidente del BCRA, Martín Redrado. A contramano de lo que suele afirmarse, en Argentina hoy no faltan dólares. Los dólares están y de sobra, pero el Banco Central no logra retenerlos.



Una mirada minuciosa en relación a los resquicios por los cuales al Banco Central se le escapan las reservas, deja poco lugar a dudas.

El primer dato es que los importadores de bienes y servicios acceden a las divisas al tipo de cambio oficial sin impuestos.



Solo ello es todo un incentivo a comprar en el exterior. Entre los importadores están incluidas las industrias que requieren insumos y partes importadas para poder funcionar, pero también quienes pagan todo tipo de servicios en el exterior.



El último informe de Intercambio Comercial Argentino publicado por Indec, da cuenta de cómo las importaciones se aceleraron en marzo y abril. Mientras que en los dos primeros meses del año las mismas alcanzaron los u$s 5.251 y u$s 5.634 millones respectivamente, en marzo y abril registraron u$s 7.083 y u$s 6.883 millones. Un incremento de entre el 25% y el 30%.

No hay que esforzarse demasiado para imaginar que con la ecuación actual, el gerente financiero de cualquier industria advierte que es buen momento para estoquearse (e incluso sobre estoquearse) de todo aquello que necesite importar.



Por otra parte, el rubro servicios incluye los fletes de la importación de bienes. Pero también auditorías, consultorías, o por ejemplo la contratación de artistas extranjeros que se presentan en el país. Según el balance cambiario del Banco Central, solo por el rubro servicios, el Sector Privado No Financiero se llevó u$s 1.893 millones en el primer cuatrimestre del año.



El ex Vice Presidente del BCRA Lucas Llach mencionó al pasar esta semana en una entrevista televisiva, una maniobra que permite el actual esquema cambiario. “Si una empresa contrata una auditoria en el exterior, no hay forma de chequear quien es el que recibe los dólares. Tranquilamente el auditor puede ser un consultor amigo, que a cambio de una comisión luego le devuelve los dólares a la empresa que contrató la auditoría”, expresó Llach. Tal como señala el ex funcionario macrista, el BCRA no tiene forma de saber si le están limpiando los dólares a precio oficial.



El segundo rubro en cuestión es el de viajes y pagos con tarjeta de crédito al exterior.

En este caso, quienes salen del país y gastan en dólares, o quienes realizan pagos con su tarjeta en dólares (por ejemplo a los servicios de streeming como Netflix o Spotify), abonan el tipo de cambio oficial más impuestos (30% de Impuesto País + 35% de adelanto de Impuesto a las Ganancias). Ello no significa que el impacto en el nivel de reservas sea menor.

Los importadores, incluidos los que demandan servicios desde el exterior, acceden a las divisas al tipo de cambio oficial sin impuestos.

El balance cambiario del BCRA indica que por el rubro “Viajes y pasajes y otros con tarjeta”, salieron otros u$s 1.872 millones entre enero y abril.

La sumatoria de ambos ítem (servicios + viajes y pagos con tarjeta), arroja una salida de u$s 3.765 millones solo en los primeros cuatro meses del año.



A la luz de los datos hay dos conclusiones inequívocas.

La primera es que el problema de raíz en la acumulación de reservas del BCRA, es la brecha cambiaria. La diferencia de precio a la que acceden los importadores en el acceso a las divisas, es un incentivo a la importación de bienes y servicios.



La segunda es que el gobierno deberá tomar nota del problema en lo inmediato. El Ministro de Economía Martín Guzmán tiene una apreciación muy similar a la expresada por Cristina Kirchner: se están llevando las reservas a precio de ganga.

Difícilmente sea este el escenario para levantar el cepo y dar por cerrada la brecha cambiaria.

Con ese marco, Guzmán tiene por delante solo dos opciones, ambas muy antipáticas y de un costo político considerable.

Una es devaluar significativamente el tipo de cambio oficial, lo que acarrearía un gran dolor de cabeza en materia de inflación. La otra es pasar un rastrillo más fino a la hora de entregar los dólares del Banco Central. Esto último se traduce por un lado en limitar el acceso a las divisas para viajes al exterior y pagos con tarjeta, y por el otro en hacer que el rubro servicios acceda a los dólares en el mercado financiero y no en el oficial.

Dato u$s 3.765 Los millones que salieron entre enero y abril por pago de servicios al exterior y por venta de pasajes y pagos con tarjeta en moneda extrajera.